그룹 크래비티(CRAVITY)의 원진이 일본 가수 에이머(Aimer)의 곡을 자신만의 감성으로 재해석하며 팬들에게 연말 선물을 전했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 크래비티 공식 유튜브 채널을 통해 원진이 부른 ‘카타오모이(カタオモイ)’ 커버 영상을 공개했다.

영상에서 원진은 맑고 청량한 음색과 섬세한 감정 표현으로 원곡 특유의 서정적인 분위기를 살렸다. 라디오를 듣고 공책에 무언가를 적거나 창문 너머로 들어오는 햇살을 맞는 등 평온한 일상의 모습도 담겼다. 원진의 자연스러운 모습과 부드러운 선율이 어우러지며 따뜻한 분위기를 연출했다.

원진은 꾸준히 앨범 제작에 참여하며 음악적 역량을 넓혀왔다. 지난해 발매된 크래비티 정규 2집 ‘데어 투 크레이브(Dare to Crave)’를 비롯해 올해 발표한 미니 8집 ‘리디파인(ReDeFINE)’, 미니 9집 ‘소노로스(sonorous)’의 작사, 작곡에 참여하며 자신만의 음악적 색깔을 쌓아가고 있다.

음악뿐만 아니라 예능에서도 활약하고 있다. 자체 콘텐츠 ‘크래비티 파크’를 비롯해 MBC ‘복면가왕’, 유튜브 콘텐츠 ‘워크돌’ 등에 출연했으며 음악방송 MC와 라디오 스페셜 DJ로도 활동했다. 단독 콘텐츠 ‘함런볼’에서는 남다른 야구 사랑을 드러내며 팬들과 소통해 왔다.

원진이 속한 크래비티는 최근 열린 ‘2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(KGMA)’에서 ‘베스트 스테이지’와 ‘베스트 뮤직비디오’를 포함해 총 3관왕에 오르며 2년 연속 수상을 기록했다.

크래비티는 오는 12월25일 ‘2026 크래비티 크리스마스 팬 파티 위시 어폰 어 스타(Wish Upon A Star)’를 개최하고 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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