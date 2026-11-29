박건하 수원FC 감독. 사진=한국프로축구연맹 제공

“스토리를 만들 수 있잖아요. 기대가 됩니다.”

올 시즌 승격을 이룬 프로축구 K리그2 수원FC 박건하 감독이 차기 시즌 수원 삼성과의 ‘수원 더비’에 대한 기대감을 나타냈다.

박 감독은 29일 수원종합운동장에서 충북청주과의 하나은행 K리그2 2026 34라운드 최종전을 앞두고 취재진을 만나 “수원 삼성과 함께 승격할 수 있어서 다행”이라며 “수원이 축구 도시인데, 1부에서 수원 삼성과 더비도 가능하고 스토리도 만들 수 있다. 그래서 기대된다”고 말했다.

수원을 연고로 하는 두 팀이 K리그1에서 맞붙은 건 2023년 11월이 마지막이다. 그해 수원 삼성이 K리그2로 강등되면서 맞대결이 이뤄지지 않았다. 이후 수원FC가 올 시즌 K리그2로 내려오면서 두 팀의 승부가 이어졌다.

박 감독은 올 시즌 부임 1년 만에 수원FC의 승격을 일궈냈다. 그는 “팬들에게 승격을 약속했는데 지킬 수 있어서 굉장히 기쁘다”라며 “기분도 좋고 같이 애썼던 스태프 분들에게 감사드린다고 말씀드리고 싶다”고 강조했다.

이미 승격을 확정한 채 맞이한 시즌 최종전, 그래도 허투루 하지 않는다. 박 감독은 “오늘 같은 경기가 어렵다. 홈 경기이기도 하고 경기를 마친 뒤에는 (승격) 행사도 있다. 그래서 더 많이 준비했다”며 “선수들과도 다른 것보다 멘털에 대해 얘기했다. 모든 경기는 승리해야 한다. 마지막까지 잘하자고 얘기했다”고 했다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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