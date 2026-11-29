이현욱, 김강우, 정웅인, 이지훈이 신라를 둘러싼 전운 속에서 서로 다른 선택과 움직임을 보이며 극의 긴장감을 높인다.

29일 방송되는 KBS 2TV 대하드라마 ‘문무’ 6회에서는 옥문곡에서 물러났던 백제군이 다시 신라를 공격하면서 양국의 치열한 전투가 펼쳐진다.

앞서 김춘추(김강우 분)는 고구려와 당나라의 전쟁이 임박했다고 내다보며 고구려 국경에 배치된 김유신을 백제 방면으로 이동시켜야 한다고 주장했다. 신라가 옥문곡을 지킬 수 있었던 배경에는 백제 내부의 방해 세력이 있다고 분석한 것. 하지만 선덕여왕(최수린 분)은 고구려와의 화친에 실패한 책임을 물어 김춘추의 관직을 모두 거두고 가택 연금했다.

전선에서는 수세(성혁 분)의 부대가 백제 대군의 공세에 밀려 비담(이지훈 분)의 명령에 따라 후퇴했다. 그러나 김법민은 전장을 떠나지 못하고 소수의 병력을 이끌고 옥문곡으로 돌아왔다. 설오유(김도현 분), 심나(이현걸 분), 소나(이우제 분) 등과 힘을 합쳐 적의 공격을 막아내며 옥문곡을 지켜냈다.

이날 방송에서는 백제군과 맞서는 김법민의 고군분투와 함께 전쟁을 바라보는 김춘추, 김진주(정웅인 분), 비담의 엇갈린 행보가 그려질 예정이다.

김법민은 백제군의 공격이 거듭되는 상황에서 진골 세력들이 전방의 병력을 빼내는 전략을 이해하지 못해 혼란스러워한다. 전선을 지키는 병사들의 사기마저 크게 떨어진 가운데 심나와 소나 부자까지 나라를 지키는 문제를 두고 대립한다. 이들의 갈등을 지켜보는 김법민은 좀처럼 마음을 놓지 못한다.

서라벌에 머무는 김춘추에게도 새로운 변수가 찾아온다. 예상하지 못했던 인물이 찾아와 고구려의 정세를 전하고, 뜻밖의 소

식에 생각이 깊어진 그에게는 당나라 이세민(양현민 분)이 보낸 서신까지 도착한다. 나라가 처한 위기를 타개할 방안을 찾기 위해 고심하는 김춘추가 어떤 해법을 내놓을지 관심이 쏠린다.

김진주와 비담의 상반된 분위기도 눈길을 끈다. 쏟아지는 빗속에서 냉철하게 상황을 계산하는 김진주는 날카로운 눈빛으로 심상치 않은 결단을 예고한다. 반면 비담은 여유롭고 자신만만한 표정으로 불안한 기운을 드리운다. 앞서 김유신을 백제 전선으로 보내려던 선덕여왕의 전령들을 제거한 비담이 또 어떤 계략을 펼칠지 궁금증을 자아낸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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