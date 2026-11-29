캘리포니아 주행 시험장에서 테스트중인 현대차그룹 차량. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹 캘리포니아 주행 시험장(California Proving Ground)의 누적 테스트 거리가 약 3540만km(2200만 마일)를 넘어섰다.

이 거리는 미국 전역에 펼쳐진 국가간선도로망(National Highway System) 전체 길이의 약 100배에 해당한다. 국가간선도로망은 미국의 도시와 항만, 공항을 잇는 핵심 도로망이다. 한국에 비유하면 경부고속도로 같은 고속도로뿐 아니라 주요 국도, 외곽순환도로, 부산항, 인천공항, 물류터미널의 연결도로 등을 포함한 개념이다. 3540만km는 지구를 약 883바퀴 돌거나, 지구와 달 사이를 약 46번 왕복할 수 있는 거리이기도 하다.

시간으로 환산하면 차량 한 대가 시속 100km로 하루 24시간, 약 40년 동안 쉬지 않고 달려야 도달할 수 있는 거리다. 현대차그룹이 1986년 미국 시장에 첫발을 내디딘 이후 올해로 40주년을 맞았다는 점을 고려하면 그 규모가 더욱 선명해진다. 미국 진출 당시 출발한 자동차가 지난 40년간 밤낮없이 시속 100km로 달렸다고 가정해야 이번 누적 시험거리를 따라잡는 셈이다.

캘리포니아 주행 시험장 3540만km를 달려온 검증의 여정 인포그래픽. 현대차그룹 제공

현대차그룹은 1986년 현대차의 첫 수출 차종인 ‘엑셀’을 미국에 출시하며 현지 시장에 진출했다. 이후 미국 진출 20년째인 2005년 북미 시장에 최적화된 차량 개발 역량을 강화하고자 캘리포니아 주행시험장을 설립했다. 모하비 사막에 있는 이 시험장은 약 1770만㎡의 부지에 조성된 현대차그룹의 북미 핵심 연구개발(R&D) 인프라다.

캘리포니아 주행 시험장은 ▲고속 주회로 ▲장등판 시험로 ▲범용 시험로 ▲고속 조종 안정성 시험로 ▲승차감·소음시험로 ▲오프로드·TCS 시험로 ▲재료환경내구시설 ▲쏠림 시험로 ▲직선 주행로 ▲LA 프리웨이 ▲자갈 치핑로 ▲내구 고정악로 ▲암석 등판로 ▲사막 주행로 등 14가지 핵심 시험을 통해 전기차를 포함한 차량의 열관리, 배터리 내구성, 스포츠유틸리티차(SUV) 험로 주행, 고성능 주행 안정성, 북미 현지 적합성을 극한까지 테스트하고 검증한다.

현대차그룹 관계자는 “정교한 설계·해석·시뮬레이션에 더해 실제 도로보다 가혹한 조건에서 끊임없이 차량을 검증하는 주행시험 인프라의 고도화를 통해 전동화, 자율주행, 고성능 차의 시대에 고객의 안전과 신뢰를 확보해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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