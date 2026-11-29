문근영이 건강하고 슬림해진 모습을 공개했다. 출처=문근영 SNS

배우 문근영(39)이 한층 슬림해진 근황을 공개하며 건강 회복과 자기관리의 정석을 보여줬다.

문근영은 지난 26일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “두근두근 떨렸던 청룡 비하인드”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

문근영이 건강하고 슬림해진 모습을 공개했다. 출처=문근영 SNS

문근영이 건강하고 슬림해진 모습을 공개했다. 출처=문근영 SNS

공개된 사진 속 문근영은 각이 살아있는 블랙 슈트 셋업을 완벽하게 소화하며 시크한 분위기를 자아냈다. 특히 의자에 앉아 카메라를 등진 포즈에서는 군살 없이 매끈한 뒷모습과 잘록한 허리라인이 돋보였다. 과거의 투병 흔적을 찾아볼 수 없는 가볍고 탄탄한 실루엣이 단번에 시선을 사로잡는다.

문근영의 이번 변신이 더욱 반가운 이유는 그가 겪어온 아픔 때문이다. 그는 지난 2017년 희귀질환인 급성구획증후군 진단을 받고 네 차례에 걸친 수술과 긴 치료의 시간을 보냈다. 2024년 공식석상 당시 다소 체중이 늘어난 모습으로 등장해 팬들의 건강 우려를 사기도 했으나, 문근영은 직접 “완전히 치료됐고 지금은 아주 건강한 상태”라며 이상설을 일축한 바 있다.

당시 문근영은 “일상에서 맛있는 음식을 즐기다 보니 살이 쪘다”며 솔직한 이유를 밝히는 한편, 단기간의 무리한 다이어트 대신 시간을 두고 건강하게 감량하겠다는 소신을 전했다.

실제로 그는 과거 패션 매거진 ‘코스모폴리탄 코리아’와의 인터뷰에서 자신만의 건강 관리 루틴을 공개하기도 했다. 아침 산책과 영양 균형을 맞춘 규칙적인 식단은 물론, 스케이트·스노보드·스키 등 활동적인 스포츠를 즐기며 체력과 몸매를 동시에 다져왔다는 설명이다.

구체적인 감량 수치는 공개되지 않았지만, 약속대로 ‘건강한 변화’를 증명해 낸 문근영의 모습에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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