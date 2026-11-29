차주가 현대자동차 투싼 플러그인 하이브리드(PHEV)를 충전하고 있다. 현대자동차그룹

현대자동차가 내년 유럽 시장에 내놓을 신형 투싼 플러그인 하이브리드(PHEV)의 전기 주행거리 목표는 최대 81㎞다. 유럽연합(EU) 집행위원회가 배출량 산정 기준 강화의 유예 조건으로 제시한 80㎞보다 불과 1㎞ 길다. 폭스바겐 티구안과 도요타 라브4는 이미 120㎞ 이상을 확보하는 등 글로벌 완성차 업체들의 PHEV 주행거리 경쟁이 치열해지고 있다.

29일 자동차업계에 따르면 EU 집행위는 회원국 대표로 구성된 자동차기술위원회에 PHEV 형식승인 규정 개정안을 제시했다. 당초 이날부터 신규 형식승인 차량에 강화된 배출량 산정 기준을 적용할 계획이었으나, 전기 주행거리 80㎞ 이상인 차량에 한해 2029년 말까지 기존 2025년 기준을 적용하는 내용이다. 집행위는 채택 절차를 마치면 이날부터 소급 적용할 방침이다.

쟁점은 PHEV의 전체 주행거리 중 전기 주행 비율을 얼마로 가정하느냐다. 유럽 환경단체 교통과환경(T&E)에 따르면 전기 주행거리 100㎞인 PHEV는 기존 기준에서 전체 주행거리의 약 3분의 2를 전기로 달린다고 가정하지만 강화된 기준에서는 이 비율이 44%로 낮아진다. 차량 성능이 달라지지 않아도 공인 이산화탄소(CO₂) 배출량이 늘어나는 구조다.

현대차에도 이번 개정안은 중요한 변수다. 투싼은 체코 노쇼비체 공장에서 생산하는 유럽 주력 스포츠유틸리티차(SUV)로 2004년 출시 이후 유럽에서만 200만대 이상 판매됐다. 현대차는 5세대 투싼 PHEV의 배터리 용량을 기존 13.8㎾h에서 17.1㎾h로 약 24% 늘려 전기 주행거리를 71㎞에서 최대 81㎞로 확대한다는 목표다.

경쟁사들은 이미 100㎞ 이상의 전기 주행거리를 확보했다. 독일 판매형 폭스바겐 티구안 e하이브리드는 최대 122㎞, 도요타 신형 라브4 PHEV는 전륜구동 기준 최대 137㎞다. 중국 BYD가 이달 19일 독일에서 공개한 2027년형 ‘실 U DM-i’도 기본형 80㎞, 상위 모델은 최대 130㎞에 달한다. 반면 포드 쿠가 PHEV는 60~68㎞, 현대차 싼타페 PHEV는 20인치 휠 장착 모델 기준 54㎞에 그친다.

배출량 산정 기준은 완성차 업체들의 비용 부담과 직결된다. EU는 제조사별 신차 평균 CO₂ 배출량이 목표치를 초과하면 초과분 1g/㎞당 신규 등록 차량 한 대에 95유로의 부담금을 부과한다. PHEV의 공인 배출량이 높아질수록 전기차 판매를 늘리거나 다른 차종의 배출량을 줄여야 하는 부담이 커진다.

유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면 올해 1~10월 EU의 PHEV 신규 등록 대수는 96만1959대로 전년 동기 대비 17.0% 증가했다. 독일자동차산업협회(VDA)는 이번 유예안을 환영했다. 힐데가르트 뮐러 VDA 회장은 앞서 규제가 예정대로 강화되면 독일에서만 부품업계를 중심으로 약 5만개의 일자리가 위험해질 수 있다고 주장했다.

다만 전기 주행거리 확대가 실제 탄소 배출량 감소로 이어질지는 미지수다. T&E가 분석한 2024년 등록 PHEV 약 22만대의 실제 CO₂ 배출량은 ㎞당 평균 145g으로 공인 배출량(24g)의 약 6배였다. EU 집행위는 2030년부터 실제 운행 자료를 토대로 배출량 산정에 적용하는 전기 주행 비율을 정기적으로 조정할 방침이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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