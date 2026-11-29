안효섭이 자신을 위협해 온 차지연으로부터 예상치 못한 제안을 받고 선택의 기로에 선다.

29일 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’ 최종회에서는 문해선(장영남 분)을 향한 복수를 계획해 온 강한(안효섭 분)이 백현주(차지연 분)의 공조 제안을 받고 깊은 고민에 빠지는 모습이 그려진다.

강한은 요리 서바이벌 우승을 통해 아버지 강산(지승현 분)을 죽음으로 몰아넣은 어머니 문해선에게 복수하려 했다. 그러나 결승 진출을 눈앞에 두고 세미파이널에서 탈락하면서 계획에 차질이 생겼다.

여기에 과거 문해선의 지시를 받아 불을 지르는 한이 있더라도 누군가를 찾아내라고 명령했던 백현주와의 기억까지 떠올리며 두 사람 사이에 얽힌 사연에도 관심이 쏠리고 있다. 강한 가족에게 닥친 비극에 백현주가 어떤 역할을 했는지 역시 주요 관전 포인트다.

이런 가운데 백현주가 돌연 강한을 찾아와 결승전 참가를 권유한다. 심사위원이 문해선 한 명뿐이라는 사실까지 알려주며 강한의 마음을 흔든다. 앞서 강한과 문해선이 모자 관계라는 사실을 폭로하고, 강한이 속한 파밀리아를 서바이벌에서 탈락시킨 인물도 백현주였던 만큼 그의 갑작스러운 제안에는 어떤 속내가 담겨 있을지 궁금증을 키운다.

공개된 사진에는 백현주의 제안을 듣고 생각에 잠긴 강한의 모습이 포착됐다. 강한은 아버지 강산을 죽음으로 몰고 간 화재 사고를 지시한 인물이 백현주라는 사실을 눈치챈 상황. 그는 의심스러운 눈빛으로 백현주를 바라보며 쉽게 속내를 드러내지 않는다.

과연 강한은 백현주의 제안을 받아들여 결승 무대에 오를까. 최종회에서 밝혀질 두 사람의 선택과 숨겨진 진실에 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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