서비스센터 내에서 수리를 하고 있는 테크니션들의 모습. BYD코리아

중국 자동차 브랜드들의 한국 시장 진출이 잇따르는 가운데 사후관리(AS) 역량이 시장 안착을 좌우할 변수로 떠오르고 있다. 가격 경쟁력과 상품성으로 초기 판매량을 확보하더라도 정비 인력과 부품 공급망이 뒷받침되지 않으면 지속적인 판매 확대가 어렵기 때문이다.

지난해 국내 승용차 시장에 진출한 BYD에 이어 중국 지리자동차그룹의 프리미엄 전기차 브랜드 지커(Zeekr)는 지난 6월 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘7X’를 공개하고 사전계약에 돌입했다. 지난달부터는 고객 인도를 시작했다.

샤오펑(XPENG)은 한국 법인 엑스펑모터스코리아를 설립한 데 이어 지난 3일 이만식 전 볼보자동차코리아 임원을 한국 대표로 선임했다. 중국 체리자동차도 KG모빌리티(KGM)와의 협력을 계기로 국내 시장 진출을 준비 중인 것으로 알려졌다.

후발 중국 브랜드들이 주목하는 것은 BYD의 국내 사업 확대 속도다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 BYD는 올해 1~10월 국내에서 2만731대를 판매해 수입차 브랜드 가운데 4위에 올랐다. 지난해 연간 판매량(6107대)의 3.4배에 달하는 규모다.

BYD코리아의 차량 정비 시설. 사진=BYD코리아

BYD는 가격 대비 상품성을 앞세워 국내 시장을 공략했다. 인텔리전트 크루즈 컨트롤(ICC), 자동긴급제동(AEB), 사각지대 감지(BSD), 360도 서라운드 뷰 등 주행 보조·안전 사양을 기본 트림부터 적용했다. 파노라믹 선루프와 전동시트 등 편의 사양도 기본으로 제공했다. 소형 해치백부터 중형 세단·SUV까지 전기차 제품군을 확대하고 최근에는 플러그인 하이브리드(PHEV) 시장에도 진출했다.

판매 확대에 맞춰 서비스 인프라도 확충했다. BYD코리아는 지난 10월 경기 용인에 국내 21번째 승용차 서비스센터를 열었다. 지난해 1월 브랜드 출범 당시 11곳이었던 서비스센터를 1년 9개월 만에 두 배 가까이 늘렸다. 차량 정비 작업 공간인 워크베이는 전국에 총 94개를 확보했다.

전기차 전문 정비 인력도 늘리고 있다. 지난달 말 기준 BYD코리아의 전기차 정비 담당 테크니션은 72명이다. 국산차와 수입차 브랜드에서 근무한 경력직을 비롯해 10년 이상 정비 경험을 갖춘 인력도 확보했다. 아시아·태평양 지역에서 유일하게 지사 직영으로 운영하는 공식 전문 교육센터를 통해 직무별 교육도 진행하고 있다.

전기차는 고전압 배터리와 전동화 구동 시스템 등 내연기관차와 다른 구조를 갖고 있어 전용 진단 장비와 전문 정비 인력이 필요하다. 판매량 증가에 맞춰 정비 역량을 확보하지 못하면 수리 기간이 길어질 수 있다.

부품 공급망도 확대했다. BYD코리아는 경기 평택에 자체 부품 물류센터를 운영하고 있다. 회사 측에 따르면 초기 300평(약 992㎡) 규모였던 물류창고는 최근 2000평(약 6612㎡) 이상으로 확대됐다. 사업 초기보다 6배 이상 커진 규모다.

부품 사용량과 교체 주기를 토대로 수요를 예측해 주요 부품의 안전재고를 확보하고 정기 배송과 긴급 배송을 병행하고 있다. 국내에 재고가 있는 부품은 긴급 주문 시 당일 출고해 다음 날 도착하도록 운영한다는 게 회사 측 설명이다.

BYD 오토 용인 서비스센터 전경. 사진=BYD코리아

조인철 BYD코리아 대표는 지난해 브랜드 출범 당시 “긴 호흡, 장기적인 시각으로 당장의 판매량보다 안전성, 편의성, 성능 등 모든 면에서 고객이 신뢰할 수 있는 브랜드로 성장시키는 데 역량을 집중할 것”이라고 밝힌 바 있다.

다만 서비스센터와 정비 인력 규모가 실제 서비스 품질을 담보하는 것은 아니다. 정비 예약 대기 시간과 평균 수리 기간, 부품 재고 확보율 등 실질적인 운영 지표가 뒷받침돼야 한다. BYD 역시 판매량이 빠르게 늘어난 만큼 이에 상응하는 정비 역량을 확보해야 하는 과제를 안고 있다.

지커와 샤오펑, 체리 등 후발 중국 브랜드에도 사후관리 인프라 구축은 주요 과제다. 가격과 상품성을 중심으로 전개됐던 중국 자동차 업체들의 국내 시장 경쟁이 판매망과 정비 인력, 부품 공급망 등 서비스 영역으로 확대될 전망이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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