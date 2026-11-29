‘불꽃 파이터즈’가 독립리그 대표팀의 거센 공세에 고전하며 쉽지 않은 승부를 펼친다. 여기에 마운드 위 유희관을 둘러싼 동료들의 은근한 견제까지 더해지며 경기의 재미를 끌어올릴 전망이다.

오는 30일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 27화에서는 불꽃 파이터즈와 독립리그 대표팀의 치열한 맞대결이 그려진다. 상대의 빈틈을 노리던 독립리그 대표팀이 공격력을 끌어올리면서 파이터즈 역시 예상치 못한 위기에 직면한다.

이날 마운드에 오른 유희관은 여유로운 경기 운영으로 상대 타선을 상대한다. 특히 타자가 초구부터 노린 타구가 날아오자 곧바로 몸을 던져 막아내는 투혼을 발휘한다. 투구 직후 빠르게 수비에 가담해 타구를 처리한 그의 활약에 파이터즈 벤치에서도 감탄과 환호가 터져 나온다.

그러나 상대 팀이 곧바로 비디오 판독을 요청하면서 상황은 새로운 국면을 맞는다. 중요한 승부처에서 나온 판정 요청이 경기 흐름에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중된다.

유희관을 향한 동료 투수들의 묘한 견제도 웃음을 더한다. 앞선 경기에서 신재영이 7이닝 1실점 옵션 달성을 눈앞에 두자 교체를 권유하며 얄미운 모습을 보였던 유희관. 이번에는 이대은과 신재영이 그의 호투를 바라보며 "싫긴 싫다"고 솔직한 속내를 드러낸다. 팀의 승리를 바라는 마음과 별개로 유희관의 활약을 마냥 반길 수 없는 투수조의 반응이 웃음을 자아낸다.

하지만 여유를 부리던 유희관도 위기를 피하지 못한다. 독립리그 대표팀이 그의 투구 패턴을 파악하고 본격적인 공격에 나서면서 마운드 분위기가 달라진 것. 상대 타자들의 집중 공략에 흔들리기 시작한 유희관이 다시 안정감을 찾고 팀을 승리로 이끌 수 있을지 주목된다.

한편 독립리그 대표팀 역시 파이터즈의 강력한 타선을 상대하기 위해 강속구 투수를 투입하며 맞불을 놓는다. 연습구부터 시속 145km에 달하는 빠른 공을 선보인 상대 투수의 등장에 파이터즈 선수들도 놀라움을 감추지 못한다.

이 가운데 타석에 들어선 주장 박용택의 활약에도 기대가 모인다. 상대의 빠른 공에도 서두르지 않고 침착하게 공을 골라내며 자신의 강점인 선구안을 발휘하는 모습이 포착된 것. 높은 출루율을 자랑하는 박용택이 강속구 투수를 상대로 어떤 승부를 펼칠지 궁금증을 더한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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