사진=두산베어스 제공

“(우승의) 순간을 다시 한번 느껴보고 끝내고 싶어요.”

올겨울 프로야구 자유계약(FA) 시장의 첫 계약은 불혹을 앞둔 안방마님 양의지(두산)의 잔류였다. ‘종신 곰’의 꿈을 이룬 그에게는 또 하나의 소망이 있다. 선수 생활의 끝자락에서 우승반지를 추가하는 것이다.

두 달 뒤면 40세 시즌에 접어들지만 양의지는 여전히 곰 군단에 없어선 안 될 전력이다. 두산이 2년 최대 42억원의 선수 옵션 대신 FA 시장에 나온 그에게 2년 최대 55억원의 새 계약을 안긴 배경이다. 지난 28일 잠실야구장서 열린 팬 페스티벌 ‘2026 곰들의 모임’서 만난 양의지는 “남을 생각이 거의 99%였다”고 후일담을 전했다.

정작 세간의 관심에 마음을 졸인 건 부모님이었다. 양의지는 “욕먹지 말고 그냥 가만히 있으라고 하셨다”며 “(노장 선수에게) 밖에서 이렇게 또 관심을 가져주셔서 재미있긴 했다”고 웃었다.

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계약 기간에 연연하지 않은 이유 역시 분명하다. 그는 “몇 년이 됐든 좋은 성적을 내서 마무리하는 게 가장 이상적”이라고 했다. 마지막 우승은 NC 소속이던 2020년이다.

두산 유니폼을 입고 한국시리즈(KS) 정상에 선 지도 어느덧 10년이 흘렀다. ‘우승 청부사’로서 3년 전 친정에 돌아온 그에겐 풀지 못한 숙제다.

올가을 생애 첫 KS 우승을 차지한 포수 강민호(삼성)의 모습이 유독 눈에 들어왔다. 경기 때마다 연락했다는 양의지는 “(최)형우 형도, (강)민호 형도 너무 멋있더라. 스스로 내려놓을 순간을 정할 수 있는 선수들이다. 나도 느껴보고 싶다. 젊은 날의 우승과는 또 다른 감격일 것”이라고 했다.

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그 꿈을 이룰 수 있다는 믿음은 후배들이 심어줬다. 지난해 9위에 그친 두산을 일으켜 세우겠다는 욕심이 컸으나 정작 올해 자신의 타율은 0.249(통산 0.306)에 그쳤다. 양의지는 “개인 성적도 떨어지고 팀 순위도 흔들리면서 한때 멘털이 많이 무너지기도 했다”며 “동생들이 힘내서 5강에 올려준 게 그나마 올해 마지막에 치유가 됐다”고 돌아봤다.

더 반가운 건 젊은 야수들의 등장이다. 특히 첫 풀타임을 치른 안재석의 달라진 경기 태도를 높이 샀다. 박준순과 오명진 등에게도 기대를 걸었다. 복귀 후 강해진 투수진처럼 야수진도 수년 안에 완성될 것으로 봤다.

이들이 성장하는 동안 팀의 중심을 잡는 건 여전히 자신의 몫일 터. 양의지는 “돈을 많이 받는 만큼 중압감도 감수해야 한다”며 “올해의 부침이 좋은 공부가 됐다”고 했다. 어떤 고비가 찾아와도 후배들이 믿고 기댈 수 있도록 올겨울 단단히 준비할 참이다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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