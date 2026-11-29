‘필승 원더독스’가 베트남 최강팀을 상대로 무패 행진을 이어가기 위한 중요한 승부에 나선다. 특히 195cm 장신 선수가 버티고 있는 상대의 높이에 맞서 어떤 전략을 펼칠지 관심이 쏠린다.

29일 방송되는 MBC ‘신인감독 김연경2’ 8회에서는 김연경 감독이 이끄는 ‘필승 원더독스’가 시즌2 네 번째 경기에서 베트남 프로팀 ‘호아 쩟 득장 라오까이’와 맞붙는다.

이번 경기는 원더독스의 첫 해외 원정 경기로, 상대는 2026시즌 베트남 리그 1위를 차지한 강팀이다. 낯선 경기장과 익숙하지 않은 환경은 물론 상대 전력에 대한 정보도 충분하지 않은 상황이었지만, 원더독스는 경기 초반부터 집중력을 발휘하며 1세트를 먼저 가져오는 데 성공했다.

하지만 라오까이의 반격은 만만치 않았다. 195cm에 달하는 장신 선수를 앞세워 높이에서 우위를 점한 상대가 본격적으로 공세를 펼치면서 경기 양상이 달라졌다. 원더독스의 공격은 상대의 높은 블로킹과 탄탄한 수비에 번번이 막혔고, 라오까이의 거센 공격까지 이어지면서 코트에는 긴장감이 고조됐다.

먼저 한 세트를 따내며 유리한 출발을 알렸던 원더독스가 상대의 반격을 뚫고 승기를 이어갈 수 있을지가 관전 포인트다. 자칫 시즌 첫 패배를 기록할 수도 있는 상황에서 선수들이 위기를 어떻게 극복할지 궁금증을 더한다.

이번 경기는 팀의 향후 운명과도 직결돼 더욱 중요하다. 현재 3경기에서 모두 승리하며 무패 기록을 이어가고 있는 원더독스는 이번 경기에서 승리할 경우 팀 생존까지 확정할 수 있다. 반드시 승리를 거둬야 하는 상황에서 김연경 감독은 이예은을 비롯한 선수들을 다양하게 기용하며 전술적 변화를 시도한다.

과연 원더독스가 베트남 원정에서도 승리를 추가하며 무패 행진을 이어갈 수 있을까. 195cm 장신 선수의 높이를 넘어 또 한 번 승리의 기쁨을 누릴 수 있을지 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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