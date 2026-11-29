사진=WBSC SNS 캡처

‘확정된 본선 16개국’

오는 2027년 11월 개최 예정인 2027 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 본선 진출국이 모두 확정됐다.

니카라과는 지난 28일 중국 광둥성 중산서 열린 2027 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 예선 최종전서 중국을 4-1로 제압했다. 3전 전승으로 조 1위에 오른 니카라과는 프리미어12 본선 진출권을 획득했다. 체코, 영국과 함께 1승 2패를 작성한 중국은 팀 성적 지표인 TQB(Team Quality Balance)에서 앞서 조 2위를 차지해 본선행 막차를 탔다. 니카라과와 중국의 프리미어12 본선 참가는 이번이 처음이다.

이번 대회는 참가국이 기존 12개국에서 16개국으로 늘어났다. 2025년 세계랭킹 상위 12개 팀인 한국, 일본, 대만, 베네수엘라, 미국, 푸에르토리코, 파나마, 호주, 도미니카공화국, 멕시코, 네덜란드, 쿠바가 본선으로 직행했고, 이탈리아, 스페인, 중국, 니카라과는 예선을 통과해 합류했다.

특히 프리미어12에는 2028 LA올림픽 야구 본선 진출권이 걸려 있다. LA올림픽 야구 본선에는 6개국만 참가한다. 현재 개최국 미국, 올해 월드베이스볼클래식(WBC)서 좋은 성적을 냈던 베네수엘라와 도미니카공화국이 출전권을 획득했다.

아시아 최상위 1개 팀과 유럽·오세아니아 최상위 1개 팀에 올림픽 본선 진출권을 준다. 만약 올림픽 본선 진출권을 확보하지 못하면 2028년 3월 펼쳐지는 최종 예선서 막차 티켓을 노려야 한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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