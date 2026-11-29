이세영이 늘씬한 몸매를 인증했다. 출처=이세영 SNS

배우 이세영이 절제된 우아함이 돋보이는 근황을 공개했다.

이세영은 지난 26일 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이세영은 은은한 광택의 크림빛 새틴 셔츠에 짙은 카멜 브라운 컬러의 스웨이드 스커트를 매치해 클래식한 가을·겨울 무드를 완성했다.

이세영이 늘씬한 몸매를 인증했다. 출처=이세영 SNS

이세영이 늘씬한 몸매를 인증했다. 출처=이세영 SNS

여기에 굵은 버클 벨트로 허리선을 강조해 늘씬한 실루엣을 부각했으며, 머리를 깔끔하게 틀어 올린 업스타일 헤어와 미니멀한 귀걸이로 또렷한 이목구비를 한층 돋보이게 했다. 과한 장식 없이도 톤온톤 배색과 소재의 대비만으로 단아한 분위기를 자아낸 모습이다.

이세영이 늘씬한 몸매를 인증했다. 출처=이세영 SNS

이세영이 늘씬한 몸매를 인증했다. 출처=이세영 SNS

이 같은 물오른 비주얼의 비결은 철저한 자기관리에서 비롯됐다. 이세영은 앞서 지난 18일 유튜브 채널 ‘ggzz’의 웹예능 ‘허경환의 유행쇼’에 출연해 차기작인 디즈니+ 시리즈 ‘재혼황후’의 라스타 역을 위해 체중을 감량했다고 밝힌 바 있다.

당시 그는 “전작 ‘모텔 캘리포니아’ 종영 후 8㎏가량 증량했었다”며 “배역을 소화하기 위해 탄수화물 섭취를 줄이고 단백질과 채소 위주의 식단을 유지했는데, 체중 감량은 물론 피부 컨디션까지 좋아졌다”고 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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