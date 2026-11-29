사진=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 100회째를 맞은 미국의 대표 추수감사절 축제에 K-팝 그룹으로는 유일하게 참여했다.

라이즈는 지난 28일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼에서 열린 제100회 ‘메이시스 땡스기빙 데이 퍼레이드(The 100th Macy’s Thanksgiving Day Parade)’에 참석해 현지 관람객과 만났다.

1924년 시작된 메이시스 땡스기빙 데이 퍼레이드는 미국 최대 규모의 추수감사절 축제다. 올해는 100회를 기념해 역대 최다인 100개의 캐릭터 풍선이 등장했으며 뉴욕 맨해튼 도심을 가로지르는 약 4㎞ 구간에서 행진이 펼쳐졌다.

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올해 유일한 K-팝 그룹으로 초청받은 라이즈는 역대 인기 캐릭터들을 한데 모아 제작한 100회 기념 신규 플로트(퍼레이드 차량)에 탑승했다. 자신들의 히트곡 ‘러브 원원나인(Love 119)’, ‘임파서블(Impossible)’, ‘플라이 업(Fly Up)’이 울려 퍼지는 가운데 관람객들과 눈을 맞추고 손을 흔들며 인사를 건넸다.

메이시스 백화점 앞 특설 무대에서는 ‘두 유어 댄스(Do your dance)’ 퍼포먼스를 펼쳤다. 미국 미디어베이스 ‘톱40 라디오 차트’에 3주 연속 진입한 곡으로 라이즈는 자유분방한 에너지와 자신감 넘치는 무대로 현지 관람객들의 호응을 얻었다.

라이즈는 “오랜 전통을 지닌 축제라는 걸 알고 있었지만 직접 참여해 보니 규모와 현장의 열기에 벅찬 감동을 느꼈다. 수많은 사람들이 하나의 축제를 통해 기쁨을 나누고, 그 에너지가 뉴욕을 넘어 전 세계로 전해진다는 점이 인상적이었다”며 “100회를 맞은 축제에 참여할 수 있어 영광이고, 저희의 음악과 퍼포먼스로 기쁨을 함께 나눌 수 있어 더욱 뜻깊었다”고 소감을 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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