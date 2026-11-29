사진=국기원 제공

공중으로 뛰어올라 송판 6장을 한 번에 격파하자 관중석에서 환호가 터졌다. 국기원 태권도시범단이 프랑스 파리에서 태권도의 매력을 알렸다.

국기원 태권도시범단은 29일 프랑스 파리 피에르 쿠베르탱 경기장에서 열린 ‘한·프랑스 수교 140주년 기념 대사배 태권도 대회’ 개회식 무대에 올랐다.

주프랑스 한국대사관과 한국문화원, 프랑스태권도연맹이 공동 주최·주관한 이번 행사에는 주요 내빈과 관객 등 500여명이 참석했다.

사진=국기원 제공

시범단은 약 20분간 고난도 격파와 역동적인 품새, 호신술 등을 선보였다. 특히 공중에서 송판 6장을 한꺼번에 격파하는 기술로 현지 관객들의 뜨거운 박수를 받았다.

국기원은 “시범단은 프랑스 루앙에서도 시범공연과 세미나를 진행한 뒤 귀국길에 오를 예정”이라고 밝혔다. 더불어 이번 프랑스 파견 과정을 다큐멘터리로 제작해 공식 유튜브 채널에 공개할 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]