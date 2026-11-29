현대자동차가 현지화 전략을 전면에 내세워 중국에서의 재기를 선언했다. 현대차가 지난 27일 광저우 국제 모터쇼에서 공개한 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘머큐리 콘셉트’. 현대차 제공

최근 글로벌 최대 자동차 시장인 중국에서 고전해온 현대자동차가 중국 도심을 겨냥한 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘아이오닉 M’ 출시 등 현지화 전략을 통해 재도약을 노린다.

현대차는 지난 27일 중국 광저우 중국수출입상품교역회 전시장에서 열린 ‘2026 광저우 국제 모터쇼’에서 아이오닉 M의 콘셉트카인 ‘머큐리 콘셉트’를 세계 최초로 공개했다.

머큐리 콘셉트는 수성(Mercury)에서 영감을 얻어 중국 고객의 일상적인 도심 이동에 초점을 맞춘 소형 전기 SUV 콘셉트카다. 양산 모델인 아이오닉 M은 내년 상반기 중국 시장에 출시될 예정이다.

아이오닉 M에는 현지 인공지능(AI)·주행보조·배터리 기술 등 중국 기업의 첨단 기술이 대거 적용된다. 특히 중국 대표 배터리 제조업체 CATL과 협력해 중국 합자 자동차업체 최초로 배터리 교환형 모델을 선보일 예정이다. 또 중국 첨단 운전자 보조 시스템 전문기업 ZYT의 주행보조 기술과 중국 IT 기업 바이트댄스의 대화형 AI 모델이 탑재된다. 이는 중국 기업들의 기술을 적극적으로 활용해 현지 시장에 최적화된 상품 경쟁력을 확보한다는 현대차의 전략이다.

현대차는 최근 중국 시장에서 고전을 면치 못하고 있다. 현대차의 올해 1~9월 중국 시장 소매 판매량은 6만2515대로 전년 동기 대비 30.1% 감소했다. 올해 3분기 판매량만 떼어놓고 보면 전년 동기 대비 50.2% 급감한 1만4674대에 그친다. 2010년대 중반 한때 10%를 웃돌았던 현대차·기아의 중국 시장 합산 점유율은 지난달 0.7%에 불과하다. 중국 자동차 브랜드들이 자국 전기차 시장에서 영향력을 키우고, 이에 따른 가격 경쟁이 치열해지면서 현대차의 입지도 좁아지고 있다.

이에 현대차는 중국 시장에서의 재기를 주요 목표로 설정했다. 정의선 현대차그룹 회장은 지난 4월, 8년 만에 베이징 모터쇼를 찾아 중국 시장 재공략에 힘을 실었다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 올해 베이징 모터쇼에서 “중국은 단순히 세계 최대 자동차 시장이 아니다. 전기차와 소프트웨어 정의 차량 분야에서 가장 앞선 생태계를 갖춘 시장”이라며 “글로벌 경쟁력을 확보하려면 이 시장에서 진정한 경쟁력을 입증해야 한다”고 강조했다.

현대차 아이오닉 V’. 현대차 제공

현대차는 ‘In China, For China, To Global(중국에서, 중국을 위해, 세계를 향해)’ 전략을 바탕으로 중국 고객의 니즈를 제품 개발에 반영하고, 현지 연구개발·생산·공급망 역량을 활용해 해외 시장으로 사업을 확대할 계획이다. 또한 CATL과 배터리 기술 협력, 모멘타·ZYT와 ADAS 기능 공동 개발 등 다양한 분야에서 현지 업체와 협업을 확대해 글로벌 경쟁력과 중국 시장에 최적화된 상품성을 갖춘 제품을 지속해서 선보일 예정이다. 이러한 현지 역량과 협력을 바탕으로 현대차는 내년 아이오닉 M, 아이오닉 V의 EREV(주행거리 연장형 전기차) 모델, 2028년 어스 콘셉트의 양산 모델, 2029년 전동화 신차 2종을 선보이고 주요 내연기관 후속 모델도 순차적으로 출시하는 등 2030년까지 총 24개 차종을 중국 시장에 투입할 예정이다.

관건은 원가 경쟁력이다. 중국 자동차 업체들은 거대한 내수 시장을 기반으로 규모의 경제를 확보한 데다 배터리와 전장 부품 등 현지 공급망을 활용해 원가 경쟁력을 높여왔다. 현대차는 중국 자동차업체와 원가 경쟁력 격차를 3년 안에 최대한 줄이겠다는 목표를 제시했다. 장재훈 현대차 사장은 이날 중국 광저우 모터쇼를 참관하고 취재진과 만나 중국 업체와 원가 격차에 관해 “실제로 한 30% 정도 차이가 나는 것 같다. 앞으로 3년 안으로는 최대한 (격차를 줄이는 방향으로) 가야 한다”면서 “사양부터 다 보고 있다. 사양부터 기준까지 다 바꾸지 않으면 이길 수 없다는 각오로 사실 쭉 임해 왔다”고 강조했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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