그림책부터 웹툰, 웹소설까지 다양한 한국 출판 콘텐츠를 소개하는 문학 축제가 러시아에서 열린다.

주러시아한국문화원은 30일부터 12월11일까지 문화원에서 ‘K-북 페스티벌: 문학으로 만나는 한국’을 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 현지 독자들에게 한국문학의 다양성을 알리고 한국 작가 및 문학 전문가들과 직접 소통할 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 도서 전시를 비롯해 작가 초청 대담, 북토크, 일러스트레이션 워크숍, 공연 등 다양한 프로그램이 진행된다.

행사 기간 문화원 상설 전시실에서는 한국 도서 약 4000권을 선보이는 K-북 전시회가 열린다. 대한민국 그림책상 수상작과 새롭게 번역된 한국문학 작품은 물론 웹툰과 웹소설 등 다양한 장르의 도서를 소개한다.

관람객이 자유롭게 책을 읽을 수 있는 열람 공간도 마련된다. K-북 홍보 책자와 2025년 대한민국 그림책상 수상작 프로그램북 러시아어본을 배포하고 한국 도서의 3D 모형을 활용한 포토존도 운영한다.

한국 작가와 현지 독자들이 직접 만나는 자리도 마련된다. 러시아어로 출간된 그림책 커다란 비밀 친구의 경혜원 작가가 현지 독자들을 만나 작품의 창작 배경과 그림책에 담긴 메시지를 전한다.

한국문학 번역가들이 참여하는 북토크에서는 한국 그림책의 특징과 현대적 가치, 한국문학의 독자층 확대 가능성 등을 살펴본다. 실제 번역 사례를 바탕으로 한국문학의 번역 과정과 번역가의 역할에 대해서도 이야기를 나눈다.

그림책 작가 지망생과 한국문학 애호가들을 대상으로 한 일러스트레이션 워크숍은 총 3회에 걸쳐 진행된다. 참가자들은 다양한 일러스트레이션 창작 기법과 작품 제작 과정을 배우고 주제별로 직접 그림을 그리며 한국 그림책의 시각적 표현 방식을 체험할 수 있다.

개막을 기념하는 특별 공연도 펼쳐진다. 웹툰과 웹소설을 원작으로 한 한국 드라마의 OST를 비롯해 현지에서 인기를 얻고 있는 K-팝 등을 선보이며 문학과 대중문화를 아우르는 문화 교류의 장을 마련할 예정이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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