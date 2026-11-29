케이크 하나에 60만원. 얼마전에 본 기사의 내용이다. 나는 이런 이야기를 들으면 일단 계산부터 한다. 여덟 조각으로 자르면 한 조각에 7만5000원이다. 생일 축하 노래를 부르는 동안에도 옆 사람이 내 것보다 크게 잘랐는지 보게 될 것 같다. 이 정도면 케이크를 나누는 데도 공정한 분배가 필요하다.

그런데 비싸다고 욕할 생각은 없다. 자기 돈으로 자기가 좋아하는 것을 사겠다는데 무슨 문제가 있겠는가. 누군가는 낚싯대에 돈을 쓰고, 누군가는 운동화에 돈을 쓴다. 그 취미가 없는 사람에게는 전부 이해하기 어려운 가격이다. 나 역시 다른 사람의 소비를 하나하나 심사할 만큼 모든 돈을 훌륭하게 쓰고 살지는 않는다.

내가 궁금한 것은 따로 있다. 그 케이크가 정말 먹고 싶은 것일까. 아니면 그 케이크를 먹는 사람이 되고 싶은 것일까.

둘은 비슷해 보이지만 돈을 쓰고 난 뒤의 결과는 꽤 다를 수 있다. 맛이 궁금했다면 먹어보는 것으로 끝난다. 맛있으면 만족하고, 기대보다 별로였다면 다음에는 사지 않으면 된다. 그런데 남에게 보여주기 위해 샀다면 이야기가 복잡해진다. 내 입에서 맛있다는 말이 나오는 것으로는 부족하다. 남의 입에서도 부럽다는 말이 나와야 한다.

내 돈으로 샀는데 만족 여부는 남이 결정한다. 소비를 했는데 심사까지 받아야 한다니. 생각보다 피곤한 일이다.

물론 비싼 케이크를 사는 사람이 모두 그렇다는 뜻은 아니다. 충분히 즐길 여유가 있고, 그만한 가치를 느끼는 사람에게는 좋은 선택일 것이다. 오히려 내가 생각해보고 싶은 쪽은 그 케이크를 사지도 않았는데 갑자기 기분이 나빠진 사람들이다. 남이 올린 사진 한 장을 보고 우리 집 연말이 어딘가 부족해 보이기 시작한 경우다.

이상한 일이다. 어제까지는 아무 문제가 없었다. 동네 빵집에서 케이크 하나 사다가 가족과 나눠 먹으면 괜찮은 크리스마스였다. 그런데 휴대전화를 열었더니 누구는 호텔에서 식사하고, 누구는 비싼 케이크를 예약했고, 누구는 해외에서 연말을 보낸다. 몇 장 넘기고 나면 나만 대충 사는 사람이 된다. 실제로 달라진 것은 아무것도 없는데 말이다.

내 월급이 줄어든 것도 아니다. 우리 집 케이크가 갑자기 맛없어진 것도 아니다. 다만 내가 만족하기 위해 필요한 금액이 올라갔다.

나는 이것도 일종의 욕망의 물가 상승이라고 생각한다. 배추나 사과 가격은 시장에 가면 확인할 수 있다. 그런데 내 욕망의 가격이 얼마나 올랐는지는 잘 보이지 않는다. 작년에는 이 정도면 충분했는데 올해는 조금 부족하다. 지난해 큰마음 먹고 했던 일이 올해는 당연한 일이 된다. 특별한 날 한 번 누렸던 것이 어느새 매번 갖춰야 할 조건으로 바뀐다. 수입은 그대로인데 만족하는 데 드는 비용만 계속 오른다.

더 곤란한 것은 이 기준을 올리는 사람이 한 명이 아니라는 점이다. 한 사람은 케이크를 올리고, 다른 사람은 호텔을 올리고, 또 다른 사람은 여행 사진을 올린다. 각자 돈을 쓰는 곳이 다르다. 그런데 보는 사람은 그것을 한꺼번에 받아들인다. 케이크도 사고, 호텔도 가고, 여행도 다녀와야 남들만큼 사는 것처럼 느낀다. 남의 지출을 전부 합쳐 내 예산으로 만들고 있으니 감당이 될 리가 없다.

돈을 버는 것도 중요하지만, 나는 내가 왜 이 돈을 쓰려고 하는지 아는 것도 그만큼 중요하다고 생각한다. 사고 싶은 것을 전부 참으라는 이야기가 아니다. 정말 좋아하는 것을 사는 데 쓰기도 부족한 돈을, 별로 관심도 없던 일에 쓰고 있는 것은 아닌지 한 번쯤 보자는 것이다.

케이크를 주문하기 전에 간단한 질문 하나만 해봐도 된다.사진을 아무 데도 올리지 못해도 나는 이것을 사고 싶은가.

그렇다면 사면 된다. 나에게 그만한 즐거움이 있다는 뜻이다. 그런데 아무도 알아주지 않는다고 생각하니 갑자기 아까워진다면, 내가 사고 싶었던 것은 케이크만은 아니었을 것이다. 비슷한 질문은 옷에도, 자동차에도, 여행에도 해볼 수 있다. 남에게 보여줄 수 없다는 조건 하나에 매력이 크게 줄어든다면 내 취향이라고 믿었던 것을 조금 들여다볼 필요가 있다.

나도 이 질문에서 자유롭다고 자신할 수는 없다. 돈에 대해 이야기하는 일을 한다고 돈 앞에서 늘 이성적인 것은 아니다. 사람은 사고 싶을 때 이유를 참 잘 만든다. 올해 고생했으니까. 이 정도는 누려도 되니까. 이번에 사면 오래 쓸 테니까. 돈을 쓰기로 마음먹고 나면 머릿속에서 구매 찬성 토론회가 열린다. 반대편 패널은 좀처럼 초대하지 않는다.

그래서 나는 가격보다 이유를 먼저 확인하는 습관이 필요하다고 생각한다. 비싸도 나에게 충분한 즐거움을 주는 것이 있고, 싸게 샀어도 결국 자리만 차지하는 것이 있다. 남들은 아깝다고 해도 나는 만족할 수 있다. 반대로 남들이 모두 부러워해도 정작 나는 별 감흥이 없을 수 있다. 그 차이는 내 통장보다 내가 더 잘 알아야 한다.

60만원짜리 케이크는 앞으로도 나올 것이다. 그보다 비싼 케이크도 나올 수 있다. 그렇다고 내 크리스마스 예산까지 따라서 올릴 필요는 없다. 누군가의 특별한 소비가 내 생활의 기본이 되는 순간부터 돈을 아무리 벌어도 부족해진다. 세상에는 나보다 비싼 것을 사는 사람이 언제나 있기 때문이다.

이번 연말에는 내가 좋아하는 맛을 고르고, 함께 먹을 사람의 취향도 물어보면 좋겠다. 팥을 좋아하는 사람 앞에 비싼 초콜릿 케이크를 놓고 감동을 기다릴 필요는 없지 않은가. 가격표를 오래 들여다보는 것보다 “뭐 먹고 싶어?”라고 한 번 묻는 편이 나을 때도 있다.

케이크는 먹고 나면 사라진다. 하지만 남과 비교해서 올려놓은 기준은 좀처럼 사라지지 않는다. 케이크보다 그 뒷값이 더 비싸것은 아닌가 생각해보게 된다.

/개그맨 겸 방송인 황현희

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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