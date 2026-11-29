사진=큐브엔터테인먼트

그룹 라잇썸(LIGHTSUM)의 메인 보컬 초원이 데뷔 후 처음으로 드라마 OST 단독 가창에 나섰다.

초원이 부른 뮤직 숏폼 드라마 ‘따로, 또, 같이’의 첫 번째 OST ‘괜찮다고 말해줘’가 29일 공개됐다. 그동안 라잇썸 멤버들과 함께 OST에 참여한 적은 있지만 단독으로 가창한 것은 이번이 처음이다.

‘괜찮다고 말해줘’는 쉽게 꺼내지 못했던 속마음과 지친 하루 끝에 듣고 싶은 위로를 노래한 감성 발라드다. 초원은 호소력 짙은 음색과 섬세한 감정 표현으로 내면의 외로움과 불안, 다시 웃고 싶은 희망을 담아냈다.

오는 12월 공개 예정인 ‘따로, 또, 같이’는 젊은 나이에 업계에서 이름을 알린 뮤직비디오 감독 오미영(고나영)이 7년 만에 짝사랑을 하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 뮤직 숏폼 드라마다. 일에는 능숙하지만 사랑에는 서툰 인물을 중심으로 현실적인 연애 감정을 풀어낸다. 뮤직드라마 제작사 하루의시간이 제작을 맡았다.

초원은 라잇썸의 메인 보컬로 활동하며 꾸준히 커버 콘텐츠를 선보여 왔다. 엑스디너리 히어로즈의 ‘스트로베리 케이크(Strawberry Cake)’, 에스파의 ‘플라워스(Flowers)’, 헌트릭스의 ‘골든(Golden)’, ‘극장판 체인소 맨: 레제편’ OST ‘제인 도(JANE DOE)’ 등 다양한 장르의 곡을 소화한 데 이어 첫 단독 OST를 통해 음악적 활동 영역을 넓혔다.

초원이 속한 라잇썸은 오는 12월28일 일본 도쿄 스포티파이 오이스트(Spotify O-EAST)에서 일본 데뷔 후 첫 현지 쇼케이스를 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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