사진=AP/뉴시스

두 마리 토끼를 모두 잡고 있다.

미국 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠가 프리에이전트(FA) 시장에서 알렉스 베시아를 영입한 데 이어 유망주 카슨 벤지와 장기 계약을 체결했다.

MLB 공식 홈페이지 MLB닷컴은 29일 “좌완 베시아와 계약 기간 3년, 총액 3900만 달러(약 521억원) 계약에 합의했다. 또 외야수 벤지와 계약 기간 8년, 1억3000만 달러(약 1738억원) 연장 계약을 했다”고 밝혔다.

베시아는 2020년 마이애미 말린스서 빅리그에 데뷔한 후 2021년부터 올해까지 6시즌 동안 다저스에서 필승조로 활약했다. 다저스서 뛴 6시즌 모두 두 자릿수 홀드를 작성했고, 지난해에 이어 올해도 20개 이상의 홀드를 수확했다.

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벤지는 2024년 신인 드래프트 1라운드 전체 19순위로 메츠 지명을 받았다. 올해 빅리그에 데뷔해 경쟁력을 발휘하며 주전 우익수로 자리매김했다. 2026시즌 156경기에 출전해 타율 0.282 20홈런 65타점 22도루 86득점을 작성했다.

메츠는 이번 FA 시장에서 ‘큰 손’으로 군림 중이다. 앞서 지난 22일 외야수 A.J.유잉과 8년간 9500만 달러(약 1274억원)에 연장 계약했고, 전날에는 빅리그 최고 좌완 태릭 스쿠발과 9년, 4억5000만 달러(약 6039억원)에 계약을 맺었다. 스쿠발은 역대 MLB 투수 최대 규모 계약 신기록을 세웠다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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