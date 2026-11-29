빅뱅 사진=YG엔터테인먼트

데뷔 20주년에도 새로운 음악으로 대중의 호응을 얻는다. 그룹 빅뱅이 별다른 사전 프로모션 없이 발표한 신곡 ‘기립’(GiiiRIP)까지 흥행시키며 여전히 현재진행형인 전성기를 이어가고 있다.

빅뱅은 지난 20일 새 디지털 싱글 ‘기립’을 발매했다. 지난 8월 데뷔 20주년을 기념해 발표한 ‘빅’(BiiiG) 이후 약 3개월 만의 신곡이다. 눈길을 끄는 것은 빅뱅의 컴백 방식이다. 소속사 YG엔터테인먼트는 음원 발매를 불과 14시간 앞둔 당일 자정 신곡 발표를 알리는 포스터 한 장을 공개했다. 곡 제목과 장르조차 발매 직전까지 공개하지 않았다.

예고 없이 신곡 발매 당일 자정에 포스터를 공개한 빅뱅 사진=YG엔터테인먼트

통상 K-팝 아이돌은 컴백을 앞두고 수주에 걸쳐 프로모션 일정을 소화한다. 콘셉트 포토와 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 신곡에 대한 기대감을 끌어올린다. 빅뱅은 이 같은 과정을 아예 생략했다. 별다른 컴백 예고 없이 공개된 ‘기립’은 발매 당일 국내 최대 음원 플랫폼 멜론 핫100 정상에 올랐으며 톱100에서도 최고 9위를 기록했다.



‘기립’은 강한 비트에 일렉트로닉 사운드를 접목한 힙합 곡이다. 지드래곤이 작사·작곡에, 태양이 작사에 참여했으며 빅뱅의 전성기를 함께한 프로듀서 테디도 힘을 보탰다. 미국 가수 켈리스의 2003년 히트곡 밀크셰이크(Milkshake)의 일부 음악적 요소를 재해석하는 등 새로운 시도도 더했다. 자신들의 등장만으로 사람들을 일어서게 만든다는 곡 제목에는 데뷔 20년이 지나도 새로운 음악으로 승부하겠다는 자신감이 담겼다.

신곡의 화제성은 무대로 이어졌다. 빅뱅은 발매 다음 날인 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 마마 어워즈’(MAMA AWARDS)의 피날레를 장식했다. ‘기립’의 무대를 최초로 공개한 데 이어 ‘빅’까지 선보이며 호응을 끌어냈다. 공식 유튜브 채널에 게재된 빅뱅의 본무대 영상은 직후 이틀간 시상식에 출연한 아티스트들의 단일 무대 영상 가운데 가장 높은 수치인 500만 조회수를 기록했다. 29일 기준으로도 조회수 730만회를 넘어서며 꾸준한 관심을 받고 있다.

지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 2026 마마 어워즈에서 무대를 펼치고 있는 빅뱅 사진=CJ ENM

해외에서도 반응이 이어졌다. 구글코리아에 따르면 빅뱅의 신곡 무대가 생중계된 직후 전 세계 구글에서 기립의 가사를 찾는 영문 검색어의 검색량이 비교 기간 대비 5000% 이상 증가했다. 공연 도입부에 등장한 아기공룡 둘리의 영어 이름을 검색하는 사례도 늘었다. 빅뱅의 무대가 한국의 다른 문화 콘텐츠에 대한 관심으로까지 이어진 것이다.

주목할 점은 빅뱅이 과거의 영광에 기대지 않고 있다는 것이다. 장수 아이돌의 데뷔 기념 활동은 기존 히트곡을 다시 선보이거나 팬들과 추억을 공유하는 데 집중되는 경우가 많다. 반면 빅뱅은 올해 두 차례 신곡을 발표하며 현역 그룹으로서의 존재감을 드러내고 있다. 지난 8월 4년 4개월 만에 선보인 신곡 빅으로 국내 주요 음원 차트 정상에 오른 데 이어 불과 3개월 만에 새로운 음악을 들고 돌아왔다.

활동 무대도 한층 넓어졌다. 지난 4월 미국 대형 음악 축제 코첼라를 시작으로 완전체 활동에 시동을 건 빅뱅은 데뷔 20주년 월드투어 엑스엑스 : 코스모스(XX : COSMOS)를 진행 중이다. 아시아를 비롯해 북미·유럽·오세아니아 등 전 세계 20개 도시에서 총 41회에 걸쳐 관객과 만나고 있다.

K-팝 시장의 중심축이 5세대 아이돌로 옮겨가는 상황에서도 2세대 아이돌인 빅뱅은 신곡 발표부터 대규모 월드투어까지 활발한 활동을 이어가고 있다. 데뷔 20주년을 지난 성과를 되돌아보는 기념일에 그치지 않고 새로운 음악적 행보의 출발점으로 삼은 빅뱅이다. 이들의 전성기를 여전히 현재진행형으로 볼 수 있는 이유다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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