사진=한국스포츠레저 제공

“건강한 구매 문화를 확산하기 위해 마련했습니다.”

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 29일 “공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 진행 중인 11월 소액 구매 건전화 캠페인이 다음날 마감된다”고 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 1일부터 진행됐다. 스포츠토토 이용자들이 스스로 자신의 몰입도를 점검하고, 계획적인 구매와 적절한 휴식을 통해 건전한 이용 습관을 형성할 수 있도록 마련됐다.

건전화 프로그램은 ‘셀프 진단평가’, ‘셀프 구매계획’, ‘셀프 휴식계획’ 등 세 가지로 구성돼 있다. ‘셀프 진단평가’를 통해서는 자신의 스포츠토토 이용 몰입도를 점검할 수 있다. ‘셀프 구매계획’을 통해서는 구매 및 손실 한도를 미리 설정할 수 있다. ‘셀프 휴식계획’은 하루 동안 스포츠토토 구매를 쉬어가는 계획을 세우는 프로그램이다.

캠페인 기간 건전화 프로그램에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 롯데 2만원권(40명), 투썸플레이스 1만원권(160명) 등 총 200명에게 경품을 제공한다. 세 가지 건전화 프로그램에 모두 참여한 이용자에게는 벳볼 500개도 지급한다.

이와 함께 캠페인 기간 1만원 이하의 소액으로 스포츠토토를 구매한 이용자를 대상으로 배달의민족 3만원권(30명), 올리브영 1만원권(120명) 등 총 150명에게 경품을 제공하는 이벤트도 진행 중이다. 이번 캠페인의 당첨자는 내달 10일 발표할 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 캠페인은 소액으로 스포츠를 즐기는 재미를 알리고, 건강한 구매 문화를 확산하기 위해 마련됐다”며 “스포츠팬들이 건전화 프로그램과 소액 구매 이벤트에 참여해 건전한 이용 습관을 만들어 나가길 바란다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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