넥슨 제공

넥슨의 신작 MMORPG ‘템빨: 오버기어드’가 구글플레이 매출 정상에 오르며 초반 흥행에 성공했다.

넥슨은 지난 26일 출시한 템빨: 오버기어드가 서비스 시작 3일 만에 구글플레이 게임 매출 순위 1위를 달성했다고 29일 밝혔다.

템빨: 오버기어드는 카카오페이지에서 웹소설과 웹툰을 합산해 누적 조회수 14억 회를 기록한 인기 IP(지식재산권) ‘템빨’을 바탕으로 개발된 MMORPG다. 원작의 세계관과 핵심 요소를 게임에 구현해 팬들의 관심을 모으고 있다.

게임의 가장 큰 특징은 장비를 중심으로 캐릭터를 성장시키는 오버기어드 시스템이다. 원작 주인공의 상징적인 능력인 갓 핸드를 활용한 전투를 비롯해 무기의 성능과 외형을 변경할 수 있는 무기 개조 기능도 마련됐다. 여기에 제작자의 이름을 장비에 새기는 시그니처 장비 시스템을 통해 제작의 재미와 차별화된 성장 요소를 제공한다.

다수의 이용자가 함께 즐기는 콘텐츠도 눈길을 끈다. 서버 내 이용자들이 힘을 모아 참여하는 인마대전과 서로 다른 서버의 이용자들이 만나 교류하고 경쟁하는 차원 시스템 등을 통해 협력과 경쟁의 재미를 동시에 경험할 수 있다.

넥슨은 정식 출시 이후 이용자들과의 소통에도 나선다. 오는 12월 1일 첫 개발진 소통 방송인 ‘오버토크’를 진행할 예정이다. 이번 방송에서는 실제 게임을 플레이한 이용자들의 의견과 건의 사항을 살펴보고, 주요 질문에 대한 개발진의 답변을 전달한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]