손흥민. 사진=AP/뉴시스

길었던 득점 갈증을 마침내 해소했다. 손흥민(LAFC)이 골망을 흔들었다.

손흥민은 29일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티와 2026 미국 메이저리그 사커(MLS)컵 플레이오프 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전에서 선제골을 뽑았다.

6경기 만의 득점포다. 손흥민은 지난달 15일 오스틴 FC전에서 정규리그 7호골을 터뜨린 이래 침묵을 이어왔다. 그러면서 리그 7골 12도움으로 마쳤다. 지난해 여름 LAFC 이적 후 리그 12골 3도움으로 활약했던 것과는 대조적이었다. 하지만 이날 득점포를 가동하며 마침내 부활에 성공했다.

전반 7분이었다. 손흥민이 하프라인 부근에서 상대 선수에게 공을 뺏은 뒤 쇄도했다. 이어 페널티박스 가운데에서 왼쪽에 있던 드니 부앙가와 패스를 주고받은 뒤 그대로 왼발 논스톱 슈팅을 날려 골문을 열었다.

분위기를 살린 득점이었다. 앞서 전반 5분 부앙가가 페널티킥을 찼으나 실패하며 득점이 무산됐다. 전반 15분 현재 LAFC가 세인트루이스에 1-0으로 앞서 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]