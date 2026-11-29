사진=조망E&M, 트윗엔터

보컬 그룹 순순희의 멤버 기태와 가수 백예슬이 이루의 대표곡 ‘흰눈’을 듀엣으로 재해석한다.

기태와 백예슬은 29일 리메이크 싱글 ‘흰눈(2027)’을 발매한다.

원곡의 서정적인 멜로디와 애절한 분위기를 유지하면서 두 사람의 개성 있는 음색과 새로운 편곡을 더한 곡이다. 시간이 흘러도 잊히지 않는 사랑의 기억과 그리움을 담았다.

기태의 호소력 짙은 목소리와 백예슬의 맑고 섬세한 음색이 어우러지는 듀엣 구성이 특징이다. 두 사람이 서로 이야기를 주고받듯 노래를 이어가며 원곡과는 또 다른 감정선을 만들어냈다.

편곡에는 순순희의 데뷔곡 ‘참 많이 사랑했다’를 작업한 가수 겸 프로듀서 피아노맨이 참여했다. 원곡 특유의 아련한 겨울 감성을 살리는 동시에 두 보컬리스트의 음악적 색깔을 담는 데 집중했다.

기태와 백예슬은 익숙한 겨울 발라드를 새로운 방식으로 풀어내며 원곡을 기억하는 세대와 처음 접하는 리스너 모두의 공감을 이끌어낼 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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