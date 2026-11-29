‘라이어’ 장인섭이 냉철한 변호사의 이면에 감춰진 민낯을 드러냈다. 유연석의 위기를 해결해 왔던 조력자에서 자신의 약점을 잡힌 공범으로 전락하며 극의 긴장감을 높였다.

지난 27~28일 방송된 MBC 금토드라마 ‘라이어’ 9, 10회에서는 민준호(유연석)의 사망을 둘러싼 진실이 서서히 드러나는 가운데 오랜 친구이자 변호사인 최찬수(장인섭)의 과거 비리와 숨겨진 행적이 공개됐다.

최찬수는 경찰의 추적을 피해 도주 중인 민준호에게 자백을 권유하고 변호인단을 꾸리자고 제안했다. 그러나 여전히 강지선을 향한 적대감을 드러내는 민준호에게 당혹감을 느낀 그는 전화마저 받지 않으며 관계를 끊으려 했다. 아버지의 거짓말을 알고 있었냐는 현수(강지용)의 질문에는 “나도 이제 모르겠다. 어디서부터 가짠지, 어디까지가 진짠지”라며 혼란스러운 심경을 드러냈다.

하지만 민준호는 최찬수를 쉽게 놓아주지 않았다. 예고 없이 최찬수의 집을 찾아온 민준호는 과거 의료사고 합의금과 관련된 그의 비리 정황이 담긴 녹음 파일을 공개했다. 자신의 치부가 드러날 위기에 처한 최찬수는 결국 “내가 뭘 하면 되냐?”라며 민준호의 협박에 굴복했다.

최찬수는 이후 민준호의 도피에 필요한 물품을 전달하고 현수의 교통사고 소식을 알리는 등 민준호의 계획에 깊숙이 관여하게 됐다. 그동안 법을 능숙하게 활용해 민준호의 위기를 해결했던 최찬수가 역으로 자신의 약점 때문에 민준호에게 휘둘리는 처지에 놓이면서 두 사람의 관계에도 변화가 생겼다.

장인섭은 이러한 인물의 변화를 섬세한 감정 연기로 풀어냈다. 여유로운 태도와 냉철한 판단력을 유지해 왔던 최찬수가 궁지에 몰리자 흔들리는 눈빛과 굳어진 표정, 힘을 잃은 목소리로 심리적 동요를 표현했다. 민준호를 향한 혐오감과 자신의 비리가 폭로될 수 있다는 두려움 사이에서 갈등하는 모습도 실감 나게 그려냈다.

능수능란한 변호사의 이면에 자리한 욕망과 비겁함, 위기 앞에서 드러나는 나약함까지 담아내며 캐릭터의 입체감을 더한 장인섭이다. 종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 민준호 사망사건의 핵심 인물로 떠오른 최찬수가 어떤 행보를 보일지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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