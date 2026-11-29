가수 박서진이 국제 무대를 앞두고 자신만의 특별한 장구 만들기에 나서며 남다른 음악적 열정을 드러냈다.

지난 28일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 국제 음악 축제에 한국 대표로 초청된 박서진이 무대 준비를 위해 특별한 여정을 시작하는 모습이 공개됐다.

이날 박서진은 담당 CP를 통해 아시아·태평양 방송연맹(ABU)이 주최하는 ‘ABU 송 페스티벌’에 참가하게 됐다는 소식을 들었다. 각국을 대표하는 아티스트들이 한자리에 모여 음악과 문화를 나누는 국제 행사에 트로트 가수 최초로 초청된 만큼 의미가 남달랐다. 스리랑카 출국을 앞둔 박서진은 동생 박효정의 항공권까지 마련했다고 밝혀 훈훈하면서도 유쾌한 남매의 모습을 보여줬다.

특히 박서진은 해외 관객들에게 자신만의 음악을 선보이기 위해 특별한 준비에 나섰다. 동생과 함께 찾은 곳은 전통시장에 위치한 장구 전문점. 두 사람은 전북 무형문화재 제12호 악기장 서인석 명장을 만나 장구의 세계를 들여다봤다.

이곳에는 수천만 원을 호가하는 장구부터 고려시대 청자로 제작돼 무려 5억 원대에 이르는 희귀 장구까지 다양한 악기가 전시돼 있었다. 평소 장구에 남다른 애정을 보여온 박서진은 귀한 청자 장구를 직접 살펴보고 연주까지 해보며 악기의 매력에 푹 빠졌다.

이후 박서진은 자신만의 통장구를 만들겠다는 포부를 밝혔고, 서인석 명장의 도움을 받아 전통 방식의 수작업 제작에 도전했다. 가장 먼저 장구의 재료가 될 오동나무를 선택했다. 60년 이상 자란 나무를 사용해야 하는 데다 장구로 완성되기까지 3~5년의 숙성 과정이 필요하다는 설명에 박서진은 악기 제작에 담긴 오랜 시간과 정성을 실감했다.

본격적인 작업에 들어가자 예상보다 험난한 과정이 기다리고 있었다. 120년 된 톱으로 나무를 자르는 것부터 도끼로 몸통을 다듬고 망치와 끌을 사용해 내부를 파내는 작업까지 어느 하나 쉬운 일이 없었다. 고된 작업을 이어가던 박서진은 “학교 다닐 때 이후로 가장 많이 혼났다”고 말해 현장에 웃음을 더했다.

장구의 기본 형태를 완성한 뒤에는 밀칼을 이용해 표면을 매끄럽게 다듬는 작업에 도전했다. 섬세한 기술과 숙련된 손길이 필요한 과정인 만큼 마음처럼 작업이 진행되지 않았고, 박서진은 명장에게 미안한 마음을 내비치기도 했다. 하지만 쉽게 물러서지 않고 마지막까지 집중하며 장구 제작에 진심을 다했다.

이런 박서진의 열정에 명장도 특별한 선물로 화답했다. 명장이 직접 제작한 통장구를 건네자 박서진은 예상치 못한 선물에 깊은 감동을 드러냈다. 이어 선물 받은 장구를 직접 연주하며 기존 악기와는 다른 소리에 감탄했다. 국제 무대를 앞두고 자신만의 악기뿐 아니라 든든한 조력자까지 얻게 된 순간이었다.

이번 방송에서 박서진은 '장구의 신'이라는 별명에 걸맞은 애정과 실력을 보여주는 동시에, 장구 제작이라는 새로운 분야에도 거침없이 도전하며 눈길을 끌었다. 명장의 가르침을 받으며 전통 악기에 담긴 장인정신을 경험하는 모습은 음악을 향한 그의 진정성을 다시 한번 확인시켰다.

특별한 통장구와 함께 국제 무대 출격 준비를 마친 박서진. 한국 대표 아티스트로 스리랑카를 찾는 그가 현지 관객들에게 어떤 음악과 퍼포먼스를 선사할지 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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