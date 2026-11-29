사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG가 2027시즌 아시아쿼터 선수를 발표했다.

SSG는 29일 아시아쿼터로 일본 프로야구(NPB) 출신 우완 투수 이와시타 다이키(30)를 영입했다. 총액 15만 달러에 계약했다.

이와시타는 신장 182㎝, 체중 90㎏의 탄탄한 체격을 갖추고 있다. 일본 고교 명문 세이료고 졸업 후 2014년 NPB 드래프트 3라운드로 치바 롯데 마린즈에 입단했다. 이후 2025시즌까지 1군 통산 141경기 400⅔이닝 25승 평균자책점 3.84를 기록, 풀타임 선발과 불펜을 모두 경험했다.

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2026시즌에는 고향 팀인 일본 독립리그 이시카와 밀리언스타즈로 이적해 건재한 구위를 입증했다. 19경기에 모두 선발 등판해 93⅓이닝 8승2패 110탈삼진 평균자책점 3.18을 기록했다. 다승·탈삼진 부문 리그 단일 시즌 신기록으로 투수 2관왕과 시즌 최우수선수(MVP)를 석권했다.

SSG는 일본 현지에서 이와시타의 몸 상태와 데이터를 면밀히 확인했다. 이와시타는 최고 153㎞에 달하는 패스트볼을 구사하며, 최상위급 수직 무브먼트를 바탕으로 한 라이징성 구질이 강점이다. 이에 더해 범타 유도에 효과적인 고속 포크볼과 슬라이더를 겸비해 KBO리그에서도 충분한 경쟁력을 갖췄다는 평가다.

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특히 SSG는 이와시타가 올해 9월 마지막 실전에서 9이닝 완투를 거두는 등 시즌 막판까지 건강한 몸 상태와 위력적인 구위를 꾸준히 유지한 점에 주목했다. 구단은 풍부한 프로 경험과 검증된 컨디션, 성실한 워크에식을 높이 샀으며, 2027시즌 팀 불펜에 힘을 보탤 즉시전력감으로 활약할 것을 기대한다.

이와시타는 “SSG라는 훌륭한 구단에서 새로운 도전을 하게 되어 영광스럽고 기쁘다. 일본에서 쌓은 경험을 살려 팀의 마운드를 든든히 지킬 수 있도록 잘 준비하겠다”고 소감을 전했다.

이와시타는 내년 1월 스프링캠프에서 선수단에 정식 합류할 예정이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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