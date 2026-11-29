아드리안 모레혼. 사진=AP/뉴시스

마무리투수가 아닌 셋업맨이 구원투수 몸값의 새 역사를 썼다. 미국 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스가 좌완 아드리안 모레혼에게 파격적인 대우를 안겼다.

MLB닷컴은 29일 소식통을 인용해 토론토가 모레혼과 5년 총액 1억1500만 달러(한화 약 1538억1250만원)에 계약하기로 합의했다고 보도했다. 계약금 1500만 달러가 포함된 규모다. 신체검사를 남겨두고 있으며 구단의 공식 발표는 아직 나오지 않았다.

MLB 구원투수 역대 최고액 기록이 바뀐다. 종전 기록은 에드윈 디아스(LA 다저스)가 2022년 11월 뉴욕 메츠와 맺은 5년 1억200만 달러다. 모레혼은 연평균 2300만 달러를 받게 된다.

쿠바 출신인 모레혼은 2019년 샌디에이고 파드리스에서 빅리그에 데뷔했다. 선수 생활 초반 부상으로 고전했지만, 2024년부터 불펜의 핵심 자원으로 자리 잡았다. 지난해 75경기에서 13승6패 평균자책점 2.08을 기록했다.

올해도 76경기에 등판해 86이닝을 소화하며 9승3패 28홀드 3세이브 평균자책점 2.83의 성적을 냈다. 시즌 종료 후 샌디에이고의 2315만 달러짜리 퀄리파잉오퍼(QO)를 거절하고 자유계약(FA) 시장에 나와 대형 계약을 끌어냈다.

올겨울 토론토의 공격적인 행보 역시 눈에 띈다. 앞서 일본인 우완 다이라 가이마와 5년 8000만 달러에 계약했고, 내야수 재즈 치좀 주니어와도 1년 2000만 달러의 계약에 합의했다. 선발진과 타선을 보강한 데 이어 불펜에도 거액을 투자하며 새 시즌 반등을 준비하고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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