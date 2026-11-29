윤은혜가 변함없는 미모를 공개했다. 출처=윤은혜 SNS

가수 겸 배우 윤은혜가 변함없는 동안 미모와 우아한 분위기를 과시했다.

윤은혜는 26일 자신의 소셜미디어(SNS)에 신곡 ‘빛이 번지는 밤’ 라이브 클립 촬영 현장이 담긴 사진을 여러 장 게재했다.

윤은혜가 변함없는 미모를 공개했다. 출처=윤은혜 SNS

윤은혜가 변함없는 미모를 공개했다. 출처=윤은혜 SNS

공개된 사진 속 윤은혜는 화사한 레이스 의상을 소화하며 특유의 청순하면서도 고혹적인 매력을 드러냈다. 특히 40대라는 나이가 믿기지 않는 또렷한 이목구비와 군살 없는 슬렌더 몸매가 시선을 사로잡았다.

그의 철저한 자기관리 비결도 새삼 주목받고 있다. 윤은혜는 앞서 개인 유튜브 채널을 통해 ▲충분한 수면 및 수분 섭취 ▲공복 올리브유 섭취 ▲샐러드·그릭요거트·두부·오트밀 위주의 식단 등을 체중 관리 노하우로 공개한 바 있다. 무작정 굶는 대신 좋아하는 음식도 소량씩 덜어 먹으며 식사량을 조절하는 건강한 습관이 ‘방부제 미모’의 비결로 꼽힌다.

한편, 윤은혜는 최근 신곡 ‘빛이 번지는 밤’을 발매하고 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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