‘신의 구슬’이 배우들의 색다른 조합과 인물 간 특별한 관계성으로 시청자들의 기대를 높이고 있다. 안보현과 이성민의 남남 케미는 물론 수현과 강말금이 선보일 여여 케미까지, 다채로운 호흡이 작품에 풍성한 재미를 더할 전망이다.

오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘신의 구슬’은 몽골과의 전쟁이 30여 년간 이어지며 고려가 위기에 처한 1258년을 배경으로 한다. 나라를 지킬 성물 관음보주를 찾아 전장으로 향한 호송대의 사투와 이들을 지키려는 황녀의 이야기를 그린다.

무엇보다 ‘신의 구슬’은 각기 다른 사연과 개성을 지닌 인물들이 만나 만들어가는 관계의 변화에 주목하고 있다.

먼저 안보현과 이성민은 각각 호송대의 지휘관 백결과 야별초 별초장 최구로 분해 세대를 뛰어넘는 호흡을 보여준다. 관음보주를 안전하게 운반해야 하는 막중한 임무를 함께 맡게 된 두 사람은 처음부터 순탄치 않은 관계를 형성한다. 서로 다른 전투 경험과 가치관으로 대립하지만, 수많은 위기를 함께 헤쳐 나가면서 점차 상대의 실력과 진심을 인정하게 된다. 팽팽한 갈등으로 시작해 끈끈한 전우애로 이어지는 두 사람의 변화가 주요 관전 포인트다.

티저 영상 공개 이후에도 두 배우의 만남을 향한 관심이 이어지고 있다. 시청자들은 신선한 조합과 두 배우가 만들어낼 연기 호흡에 기대감을 드러내고 있다. 특히 초반의 대립이 전쟁터에서 어떤 신뢰와 유대로 발전할지 궁금증을 자극한다.

여기에 수현과 강말금이 그려낼 여성 캐릭터들의 특별한 관계도 빼놓을 수 없다. 두 사람은 각각 경화궁주 왕희와 최구의 아내 설아 역을 맡아 신분과 처지를 뛰어넘는 인연을 그려낸다.

몽골군의 침략으로 고려가 절체절명의 위기에 놓인 가운데, 관음보주를 찾기 위한 여정이 시작되면서 왕희 역시 중요한 선택의 순간을 맞는다. 소중한 사람을 위험한 길로 떠나보낸 왕희가 어떤 결정을 내릴지 관심이 쏠리는 가운데, 설아와의 만남을 통해 새로운 관계를 형성하게 된다.

강말금이 연기하는 설아는 자신의 감정을 쉽게 드러내지 않지만 다양한 기예와 뛰어난 생존 능력을 갖춘 인물이다. 강인한 면모 속에 모성애와 애틋한 감정을 품고 있는 캐릭터로, 왕희와는 전혀 다른 삶을 살아왔다. 서로 다른 환경에서 살아온 두 여성이 신분의 차이를 넘어 마음을 나누고 서로에게 의지하게 되는 과정이 또 하나의 감정적 축을 형성할 것으로 보인다.

정현민 작가 역시 작품 속 인물들의 관계성을 중요한 매력으로 꼽았다. 그는 “신의 구슬은 남녀 간의 케미도 중요하지만, 이 드라마의 진짜 재미는 ‘남남, 여여 케미’에 있다”고 밝혔다.

이어 “백결과 최구에 대해서는 세대 차이와 서로 다른 무인으로서의 가치관 때문에 처음에는 충돌하지만, 목숨을 건 전투를 함께하며 진정한 전우로 거듭나는 관계”라고 설명했다. “왕희와 설아 역시 신분의 장벽을 넘어 우정을 쌓고 서로를 통해 성장하는 모습이 흥미로운 관전 요소가 될 것”이라고 덧붙였다.

이처럼 신의 구슬은 전쟁과 모험이라는 큰 서사에 인물 간 갈등과 우정, 연대의 이야기를 더해 차별화된 재미를 예고하고 있다. 서로 다른 네 배우가 만들어갈 특별한 시너지와 관계의 변화가 첫 방송에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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