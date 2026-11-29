배우 양현민이 ‘문무’에서 당 태종 이세민 역을 맡아 강렬한 연기 변신을 선보였다.

지난 28일 방송된 KBS 2TV 대하드라마 ‘문무’ 5회에서는 고구려 정벌을 결심하고 대규모 군대를 이끌고 나선 당 태종 이세민(양현민 분)의 모습이 그려졌다.

이날 이세민은 천하를 손에 넣으려는 야심을 거침없이 드러내며 극의 긴장감을 끌어올렸다. 연개소문(장혁 분)의 반역을 고구려 침공의 구실로 삼은 그는 냉철한 판단력과 강한 권력 의지를 드러내며 극에 무게감을 더했다.

특히 고구려를 향한 선전포고를 앞두고 “당은 세상의 하늘이고, 짐은 독수리다. 독수리는 다른 새와 하늘을 나누지 않는다”라고 외치는 장면은 압권이었다. 양현민은 서늘한 눈빛과 단단한 목소리로 천하를 지배하려는 황제의 오만함과 위압감을 고스란히 표현했다.

장손무기(정선일 분)와 대립하는 장면에서도 인상적인 연기를 펼쳤다. 고구려 원정을 반대하는 장손무기를 향해 사신이 모욕을 당하고도 대응하지 못한 황제의 권위가 어떻게 유지되겠느냐며 불편한 심경을 드러낸 것. 강한 분노를 표출하면서도 절제된 감정 연기로 인물의 내면을 섬세하게 그려냈다.

방송 후반부에는 마침내 대규모 당나라 군대를 이끌고 고구려 원정에 나서는 이세민의 모습이 담겼다. 끝없이 이어지는 군대의 행렬과 함께 전쟁을 선포하는 장면은 극의 긴장감을 최고조로 끌어올리며 강대국 황제의 위세를 실감하게 했다.

양현민은 이번 작품에서 날 선 눈빛과 묵직한 발성, 섬세한 감정 표현을 앞세워 기존과는 또 다른 연기 색깔을 보여주고 있다. 수많은 군사를 지휘하는 정복자의 위엄부터 자신의 권위에 상처를 입은 황제의 복잡한 심리까지 입체적으로 표현하며 극의 몰입도를 높였다.

본격적인 고구려와 당나라의 전쟁이 예고된 가운데, 양현민이 그려낼 이세민의 행보와 앞으로 펼쳐질 활약에 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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