폭스바겐 아틀라스. 폭스바겐코리아 제공

가족 단위 소비자들의 차량 선택 기준이 다양해지면서 넉넉한 실내 공간과 안전성은 물론 가격 대비 뛰어난 상품성까지 두루 갖춘 대형 스포츠유틸리티차(SUV)에 대한 관심이 높아지고 있다.

하지만 가족 구성원 모두가 이용하는 패밀리카 특성상 다양한 안전 및 편의사양을 고려하다 보면 당초 계획했던 구매 예산을 넘어서는 경우도 적지 않다. 이런 가운데 폭스바겐의 대형 SUV 아틀라스가 합리적인 패밀리카의 대안으로 주목받고 있다. 최근 폭스바겐과 공식 딜러사의 다양한 구매 혜택을 활용하면 5000만원대에 구매할 수 있어 국산 패밀리 SUV 시장에서 새로운 선택지로 주목받고 있다.

아틀라스는 전장 5m 이상의 넉넉한 차체를 기반으로 성인도 여유롭게 탑승할 수 있는 3열 공간과 뛰어난 적재 능력을 갖춘 대형 SUV다. 미국 시장에서 인정받은 뛰어난 공간 활용성과 안전성은 물론 사륜구동 시스템과 풍부한 안전 및 편의사양을 기본으로 제공한다. 별도의 옵션 추가 부담 없이 가족의 일상부터 장거리 여행까지 아우르는 상품성을 누릴 수 있다는 점에서 합리적인 소비를 추구하는 가족 단위 고객들에게 매력적인 선택지다.

폭스바겐 아틀라스 2열에 카시트를 장착한 모습. 폭스바겐코리아 제공

◆카시트 친화 SUV... 카시트 3개·유모차 3대 동시 적재

아틀라스는 6~7인승 모델로 출시된다. 2열은 물론 3열에도 성인이 앉기에 불편함이 없을 정도로 넓은 공간을 지녔다. 인승에 따라 2열에 독립식 캡틴 시트 또는 3인승 벤치 시트가 장착되는데, 2열 모든 자리에 카시트 장착을 위한 ISOFIX가 기본 적용된다. 따라서 7인승 모델은 2열에만 동시에 3개의 카시트를 장착할 수 있다. 3열 시트 역시 안전벨트와 앵커를 활용해 부스터 시트나 영유아용 카시트 장착이 가능하고, 이 경우 이론 상 최대 5개의 카시트를 장착하는 것도 가능하다.

특히 아틀라스는 3열 탑승을 위한 시트 틸팅 시, 등받이와 방석의 각도가 바뀌지 않도록 설계돼 있다. 따라서 2열에 카시트가 장착된 상태에서도 간단한 조작으로 시트를 틸팅하고 3열에 탑승하는 것이 가능해 영유아 자녀를 태우면서도 3열을 편리하게 활용할 수 있다.

이처럼 카시트 친화적인 용이한 설계 덕에 아틀라스는 미국 최대 규모의 권위있는 자동차 리뷰 채널 ‘카스닷컴(Cars.com)’에서 선정한 ‘2026 최고의 카시트 친화 차량(2026 Best Car for Car Seats)’ 부문에서 ‘우수 차량(Top Finisher)’ 등급을 획득했다.

폭스바겐 아틀라스 트렁크 공간. 폭스바겐코리아 제공

아울러 아틀라스의 트렁크 용량은 기본 583L, 3열 폴딩 시 1572L, 2/3열 전체 폴딩 시 2735L로 동급 최대 수준이다. 2열에 3개의 카시트를 장착한 상태에서 3열 시트만 폴딩해도 중형 SUV의 2열 시트 폴딩에 버금가는 넓은 적재 공간이 마련돼 유모차 3대를 동시에 싣거나, 캠핑이나 가족 여행을 떠나기에도 불편함이 없다. 특히 별도의 평탄화 작업 없이 풀 플랫 폴딩을 지원해 큰 짐을 싣거나 차박을 하기도 편리하다.

◆가장 가혹한 안전 테스트서 인정받은 안전성

패밀리 SUV의 또 다른 중요한 덕목은 안전이다. 폭스바겐 아틀라스는 2026년 미국 IIHS가 주관하는 차량 안전도 평가에서 ‘톱 세이프티 픽’으로 선정되며 최고수준의 안전성을 입증했다. IIHS 차량 안전도 평가는 ‘세계에서 가장 어려운 안전 테스트’로 꼽힌다. 일반적인 오프셋 충돌 테스트 외에도 극단적인 충돌 상황을 재현한 ‘스몰 오버랩’ 충돌 테스트를 비롯해 헤드라이트와 첨단 안전사양 등 다양한 기능과 안전성을 세세하게 평가하며, 사고를 예방하는 첨단 안전사양의 성능까지도 복합적으로 평가해 가장 우수한 등급을 받은 차량을 ‘톱 세이프티 픽’으로 선정한다.

올해 역시 많은 차량들을 대상으로 테스트가 이뤄진 가운데, 폭스바겐 아틀라스는 톱 세이프티 픽 획득의 핵심 관건인 ▲중간 오버랩 전면 충돌 ▲측면 충돌 ▲스몰 오버랩 ▲헤드라이트 평가에서 ‘우수’ 등급을 기록했으며, ▲보행자 전방 충돌 방지 평가도 ‘양호’ 등급을 획득하며 ‘톱 세이프티 픽’을 획득했다. 이로써 아틀라스는 2023년부터 4년 연속 ‘톱 세이프티 픽’으로 선정되며, 동급 최고 수준의 안전성을 다시 한 번 입증했다.

폭스바겐 아틀라스. 폭스바겐코리아 제공

◆강력한 가솔린 엔진과 AWD 시스템으로 퍼포먼스와 주행 안정성까지

폭스바겐 아틀라스에는 EA888evo4 2.0L 직렬 4기통 가솔린 터보 TSI 엔진이 탑재돼 최고출력 273마력(PS), 최대토크 37.7kg.m의 탁월한 퍼포먼스를 발휘한다. 특히 1600~4750rpm의 실용 영역대에서 최대토크를 발휘해 일상 주행에서 경쾌한 드라이빙을 체험할 수 있고, 일상 주행은 물론 험지 주행이나 견인 시에도 거침없는 성능을 낸다.

2.0 TSI 엔진은 8단 자동변속기와 맞물려 부드러운 주행 감각을 제공하며, 4륜구동이 별도 옵션인 경쟁 모델과 달리 전자제어식 첨단 4모션(4MOTION) AWD 시스템이 기본 탑재돼 다양한 도로 조건에서 언제나 안정적으로 구동력을 전달한다. 특히 에코, 컴포트, 스포츠, 커스텀 외에 오프로드, 스노우 모드를 제공하는 ‘액티브 컨트롤&드라이빙 모드 셀렉션’ 기능을 통해 다양한 환경에서 안정적인 주행 성능을 제공한다.

강력하면서도 효율적인 파워트레인은 공기저항계수(Cd) 0.33에 불과한 아틀라스의 차체와 어우러져 국내 공인연비 복합 8.5km/L(도심 7.6km/L / 고속 10.1km/L)의 준수한 연료효율을 자랑한다. 동급 최대 수준의 차체 크기에도 불구하고 컴팩트한 배기량으로 자동차세 절감 등 경제적 이점도 지닌다고 폭스바겐 측은 설명했다.

◆풍부한 사양의 인테리어와 첨단 편의 및 안전 기능

아틀라스는 다양한 환경에서 활용할 수 있는 고급스러운 인테리어와 여유로운 공간을 갖춰 온 가족의 다채로운 라이프스타일 여정을 돕는다. 운전석에는 10.25인치 ‘디지털 콕핏 프로’와 ‘윈드쉴드 타입 헤드업 디스플레이’가 기본 적용된다.

아틀라스는 다양한 라이프스타일에 어울리는 고급스럽고 안락한 실내 공간과 다재다능한 공간 변주 능력을 갖췄다. 실내에는 퀼팅 패턴으로 고급스러움을 높인 프리미엄 ‘비엔나 가죽 시트’가 기본 적용되며, 8-Way 전동 조절, 열선 및 통풍, 마사지 및 전동 럼버 서포트 기능을 제공하는 앞좌석 시트가 장착된다.

아틀라스에는 대형 SUV에 요구되는 가장 진보한 첨단 편의 및 안전 사양이 기본 탑재된다. 12인치 대화면 인포테인먼트 시스템을 통해 직관적으로 차량의 주요 기능 및 시스템 제어가 가능하며, 무선 앱커넥트와 보이스 컨트롤 기능도 지원한다. 좁은 공간에서도 안전하고 편리한 주차를 돕는 에어리어 뷰 기능 역시 기본 탑재된다.

폭스바겐 아틀라스. 폭스바겐코리아 제공

센터페시아 하단에 활용도가 뛰어난 별도의 수납공간이 마련됐고, ‘30-컬러 앰비언트 라이트’를 통해 다양한 실내 분위기를 연출할 수 있다. 한국 고객들이 선호하는 2열 창문 선 쉐이드와 탁월한 개방감을 지닌 대형 사이즈의 파노라마 선루프가 기본 장착돼 장거리 여행이나 차박 캠핑 시에도 요긴하게 활용할 수 있다. 센터 스피커와 서브우퍼가 포함된 ‘하만카돈 프리미엄 사운드 시스템’ 또한 기본 탑재돼 이상적인 카 오디오 사운드를 구현했다.

또 아틀라스에는 주행 전 엔진을 제어하고 차량 내부의 냉·난방 기능을 작동시켜 탑승 전 출발 준비를 마칠 수 있는 ‘원격 시동 기능’이 기본 탑재된다. 운전자는 간단한 스마트 키 조작 만으로 시동을 걸어 한여름이나 겨울철에도 탑승 즉시 쾌적한 환경을 제공한다.

아틀라스는 우수한 충돌 안전성과 더불어 폭스바겐이 자랑하는 첨단 주행 보조 기능을 두루 갖췄다. 폭스바겐의 최신 ‘IQ.드라이브(IQ.Drive)’ 시스템이 탑재된다. IQ.드라이브는 0-200km/h의 속도 영역에서 정차 및 재출발을 지원하는 ‘어댑티브 크루즈 컨트롤’과 장거리 주행 시 가속 및 제동, 조향을 보조해 주행 피로도를 낮춰주는 ‘트래블 어시스트’, ‘사각지대 모니터링’, ‘후방 트래픽 경고 시스템 및 하차 경고 시스템’, ‘전방추돌경고 프론트 어시스트 및 긴급제동시스템’, ‘이머전시 어시스트’, ‘차선 유지 레인 어시스트’ 등 다양한 첨단 주행 보조 기능을 통합 제어하며 어떤 상황에서도 안전한 주행을 돕는다.

폭스바겐 코리아는 올해 12월 13일까지 아틀라스를 출고하는 고객을 대상으로는 추첨을 통해 밤켈 모던 쿨러를 선물로 증정한다. 또 전시장에서 시승 완료한 고객 선착순 200명을 대상으로는 밤켈 드라이백을 선물한다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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