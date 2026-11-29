미나가 늘씬한 몸매를 인증하며 근황을 공개했다. 출처=미나 SNS

그룹 트와이스 멤버 미나가 우아하면서도 청순한 매력의 근황을 전했다.

미나는 지난 26일 자신의 소셜미디어(SNS)에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 미나는 홀터넥 스타일의 수영복을 입고 카메라를 향해 뒤돌아선 채 포즈를 취하고 있다. 팔을 들어 올린 자연스러운 동작에서도 군살 하나 없는 매끈한 뒤태와 직각 어깨, 길게 뻗은 각선미가 돋보인다.

미나가 늘씬한 몸매를 인증하며 근황을 공개했다. 출처=미나 SNS

미나가 늘씬한 몸매를 인증하며 근황을 공개했다. 출처=미나 SNS

이어진 사진에서는 몸에 밀착되는 브라운 톤의 슬리브리스 티셔츠를 입고 정면을 응시하고 있다. 화려한 꾸밈없이도 가녀린 팔 라인과 특유의 고혹적이고 청순한 분위기를 자아내며 팬들의 시선을 사로잡았다.

미나의 철저한 자기관리 비결도 덩달아 재조명되고 있다. 앞서 미나는 트와이스 공식 유튜브 채널을 통해 자신만의 식단 관리법으로 “맛있는 음식을 적게 먹는다”고 밝힌 바 있다. 맛없는 다이어트 식단으로 스트레스를 받기보다, 양을 줄이더라도 만족감을 높여 폭식을 예방한다는 철학이다. 여기에 러닝머신 등 꾸준한 유산소 운동을 병행하며 탄탄한 슬렌더 체형을 유지하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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