카즈하가 과감하면서도 우아한 매력을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 카즈하가 상반된 매력의 스타일링으로 독보적인 아우라를 발산했다.

카즈하는 지난 28일 자신의 공식 SNS에 별다른 문구 없이 다수의 화보 및 비하인드 컷을 게재했다.

카즈하가 과감하면서도 우아한 매력을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 과감하면서도 우아한 매력을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

공개된 사진 속 카즈하는 톤 다운된 카키 브라운 컬러의 오버사이즈 테일러드 재킷과 와이드 슬랙스 셋업을 완벽하게 소화했다. 특히 재킷 이너로 미니멀한 블랙 브라톱만을 매치해 탄탄한 복부 라인을 과감하게 드러내며 시크하면서도 관능적인 무드를 완성했다.

카즈하가 과감하면서도 우아한 매력을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

카즈하가 과감하면서도 우아한 매력을 선보였다. 출처=카즈하 SNS

이어진 사진에서는 반전 매력을 선보였다. 카즈하는 칼라가 없는 라운드 넥 디자인에 화려한 골드 주얼 버튼이 장식된 재킷을 걸치고, 광택이 감도는 아이보리 실크 슬립 톱을 레이어드해 한층 우아하고 페미닌한 분위기를 자아냈다. 여기에 맑고 투명한 내추럴 메이크업과 긴 흑발 헤어가 어우러져 청순한 비주얼을 배가시켰다.

한편, 카즈하가 속한 르세라핌은 현재 월드 투어 ‘2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’’를 전개하며 아시아, 유럽, 북미 등 글로벌 팬들과 활발히 호흡하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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