‘살림남’ 은가은이 말다툼 이후 연락이 끊긴 어머니를 찾아 김해로 향했다. 서로에게 쌓였던 서운함을 털어놓은 모녀는 눈물 끝에 화해했다.

지난 28일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 484회에서는 은가은이 어머니의 생일을 앞두고 직접 김해를 찾는 모습이 그려졌다. . 이날 은가은이 어머니의 머리를 직접 감겨주는 장면은 전국 가구 기준 최고 시청률 4.4%를 기록했다(닐슨코리아 기준).

앞서 양가 어머니를 모시고 가족 단풍놀이를 다녀왔던 박현호는 설거지를 하던 중 생일을 앞둔 장모님의 안부를 물었다. 은가은은 “그때 ‘단풍놀이’ 후 친정엄마와 전화 통화를 하다가 또 싸웠다”며 어머니와 냉전 중임을 고백했다.

박현호는 “그래도 장모님 생신이 다가오니까 빨리 전화해서 사과하라”고 조언했다. 이에 은가은은 어머니에게 전화를 걸었지만 연락이 닿지 않았다. 남동생과 친척들에게도 어머니의 행방을 물었으나 아무도 알지 못해 걱정은 더욱 커졌다.

결국 은가은은 직접 김해로 내려가 평소 어머니가 자주 찾는 절로 향했다. 그곳에서 기도 중인 어머니를 발견한 은가은은 “왜 연락을 안 받아?”라며 그동안의 걱정을 쏟아냈다. 어머니는 “너랑 잘 지내게 해달라고 기도하러 왔다”고 답했다. 은가은은 법당에서 108배를 올리는 어머니를 지켜보다 자신과 박현호, 서원이의 이름이 적힌 소원 연등을 발견하고 먹먹해했다.

절을 나선 모녀는 과거 함께 자주 방문했던 김해의 전통시장을 찾았다. 시장을 둘러보던 은가은은 미용실에 들어가 “우리 엄마 젊게 만들어주세요”라며 어머니의 염색과 커트를 부탁했다.

미용실에서도 모녀의 티격태격하는 모습은 이어졌다. 그러나 은가은은 직접 어머니의 머리에 염색약을 바르며 “나랑 데이트를 못 해서 서운했나? 나도 먹고 살기 바빠서 그랬다”라고 미안함을 전했다.

이에 어머니는 “내가 뒷전으로 밀리는 것 같아 속상했다”며 그동안 쌓아뒀던 속내를 털어놨다. 이어 “결혼 후에 딸을 빼앗긴 기분이 들었다. 머리로는 당연히 이해되는데 마음으론 서운했다”고 말하며 끝내 눈물을 흘렸다.

어머니의 진심을 확인한 은가은은 “내 말투도 문제다. 엄마를 서운하게 한 건 내가 더 잘 안다”고 사과했다. 어머니는 “행사장에서 다른 어머니들께 인사하는 것 반만큼만 해 봐라”며 웃음을 되찾았다. 이를 지켜보던 MC 은지원도 “우리 아버지도 살아계실 때, 제가 다른 분들에게 ‘아버지’라고 부르는 걸 질투하셨다”며 공감했다.

은가은은 염색에 이어 어머니의 머리까지 직접 감겨주며 애정을 표현했다. 그러면서 “엄마가 행복한 거를 하면서 사시면 좋겠다. 우리 생각만 하지 말고”라고 말했다. 딸의 정성에 어머니도 환한 미소를 지었다. 서로를 향한 서운함을 풀어낸 모녀는 다시 티격태격하는 일상으로 돌아가며 훈훈함을 안겼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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