사진=AP/뉴시스

“경기를 지배하려고 했다. 승리에 만족한다.”

이강인(아틀레티코 마드리드)이 마침내 침묵을 깨뜨렸다. 시즌 3호골을 터뜨리며 팀 승리에 앞장섰다.

이강인은 29일 스페인 엘체의 에스타디오 마르티네스 발레로에서 끝난 엘체와의 2026~2027 스페인 라리가 14라운드 원정경기에서 득점포를 가동하며 팀의 3-2 승리에 앞장섰다.

득점 갈증을 마침내 풀었다. 올 시즌 AT 마드리드로 이적한 이강인은 디에고 시메오네 감독에게 눈도장을 찍으며 주전으로 자리 잡았다. 단 하나 부족했던 건 득점이었다. 이날 경기 전까지 리그와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 등 시즌 17경기에서 2골 1도움에 머물렀다. 마지막 득점은 지난 9월17일 오사수나와 6라운드 홈 경기(4-0 승)로 73일 전이었다.

그간의 아쉬움을 스스로 풀었다. AT 마드리드는 전반 5분 알레한드로 그리말도의 페널티킥 선제골로 앞서 나갔다. 뜨거운 열기가 식기도 전인 2분 뒤, 이강인이 나섰다. 최전방 투톱으로 나선 이강인은 상대 페널티아크 부근에서 상대 수비수의 공을 빼앗았다. 이어 그대로 쇄도한 뒤 페널티박스 왼쪽에서 강력한 왼발 슈팅으로 상대 골문을 오른쪽을 갈랐다.

70분을 소화한 이강인은 패스성공률 82%(23/28), 유효슈팅 1회, 태클 2회, 볼 회수 2회 등 전방위적으로 인상적인 활약을 펼쳤다. 축구 통계 매체 풋몹으로부터 팀 내에서 3번째 높은 평점 7.6을 받았다.

이강인은 경기 뒤 “우린 경기를 지배하려고 노력했고 승리에 매우 만족한다”며 “모든 원정경기는 어렵다. 경기 초반에는 좋았지만 막판에 고전했다. 이런 점들을 개선해야 한다”며 “그래도 경기를 잘 운영해서 승점 3을 얻었다”고 돌아봤다.

그러면서 “(경기에) 조금씩 적응해 나가고 있다. 풀리는 경기도 있고 못 하는 경기도 있다”며 “팀 동료들과 코칭스태프의 도움을 받으며 조금씩 발전해 나가고 있다. 팀을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.

2연승을 거둔 AT 마드리드는 승점 34(11승1무2패)를 기록하며 한 경기를 덜 치른 선두 바르셀로나(승점 36·12승 1패)에 승점 2차로 따라붙었다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]