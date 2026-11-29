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남편을 향해 참아왔던 분노를 터뜨리는 워킹맘부터 일에 몰두하는 차분한 직장인까지. 배우 박소진이 안방극장과 스크린을 오가며 상반된 캐릭터로 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있다.

박소진은 지난 28일 방송된 SBS 금토드라마 ‘굿파트너2’ 4회에서 연 매출 100억원 규모의 사업체를 운영하는 CEO이자 워킹맘 김다나 역으로 등장했다. 결혼과 이혼을 반복하며 재산을 챙기는 이른바 ‘이혼 테크’를 일삼는 남편 박병훈(도상우)과 헤어지기 위해 차은경(장나라)과 강혜성(김혜윤)을 찾아가는 인물이다.

남편과의 갈등으로 극심한 스트레스에 시달리다 병원에 입원한 김다나는 박병훈이 협상 수단으로 딸을 데리고 사라지자 직접 아이를 찾아 나섰다. 아픈 딸의 상태를 확인한 김다나는 결국 참아왔던 분노를 터뜨리며 남편의 멱살을 잡고 주먹을 날렸다.

박소진은 남편의 뻔뻔한 태도에 강경하게 맞서는 모습을 통해 시청자들에게 통쾌함을 안겼다. 특히 오랜 시간 쌓인 울분과 아이를 향한 미안함이 뒤섞인 복합적인 감정을 얼굴 근육의 미세한 떨림과 목소리의 변화로 표현하며 극의 몰입도를 높였다.

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지난 25일 개봉한 주연 영화 ‘레이오버 호텔’에서는 사뭇 다른 모습으로 관객들과 만나고 있다. 박소진이 맡은 민희는 런던 출장을 떠나는 출판사 직원으로, 항공기 결함으로 일본 기타큐슈에 머물게 된 상황에서도 출장 준비에 몰두하는 인물이다.

자신의 생일에도 무덤덤했던 민희는 동료 찬영(안동구)과 식사를 하러 나갔다가 뜻밖의 생일 축하를 받는다. 자신을 다정하게 챙겨주는 찬영에게 서서히 마음을 열어가는 민희의 모습은 잔잔한 설렘을 자아낸다.

박소진은 차분한 표정과 말투로 예상치 못한 상황에서도 업무를 놓지 않는 현실적인 직장인의 모습을 구현했다. 타인을 향한 경계심이 조금씩 허물어지는 과정과 미묘한 감정 변화도 섬세하게 그려냈다.

드라마와 영화에서 서로 다른 결의 연기를 선보인 박소진은 내년 공개되는 티빙 오리지널 시트콤 ‘궁전랜드’로 작품 활동을 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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