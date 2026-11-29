‘굿파트너2’ 장나라가 상대의 심리를 꿰뚫는 전략으로 ‘이혼 테크’ 사건을 해결했다. 통쾌한 반격에 힘입어 순간 최고 시청률은 12.2%까지 치솟았다.

지난 28일 방송된 SBS 금토드라마 ‘굿파트너2’ 4회는 닐슨코리아에 따르면 전국 평균 시청률 8.9%, 순간 최고 시청률 12.2%를 기록했다. 2049 시청률은 평균 3.5%, 최고 4.7%로 토요일 방송된 전체 프로그램 중 1위를 차지했다.

이날 방송에서는 ‘이혼 테크’ 사건을 두고 법무법인 리봄과 법무법인 태수가 맞붙었다. 이혼의 적기를 두고 차은경(장나라 분)과 강혜성(김혜윤 분)의 의견이 엇갈렸지만, 차은경은 상대의 심리를 역이용해 반격했다. 여기에 딸 김재희(유나 분)의 감춰온 상처를 마주한 차은경의 모습은 또 한 번의 폭풍을 예고했다.



강혜성은 ‘법무법인 리봄’을 다시 찾은 김다나(박소진 분)의 사건을 맡았다. 결혼 5년 차가 될 때마다 이혼을 거듭해 온 남편 박병훈(도상우 분)의 실체는 ‘이혼 테크’였다. 다 해줄 것만 같던 결혼 전과는 달리 해를 거듭할수록 생계도 육아도 모두 김다나의 몫이 됐고, 급기야 사업이 매출 100억 원을 달성하자 기다렸다는 듯 박병훈은 이혼을 요구했다. 더는 참을 수 없었던 김다나는 3개월간 수집한 외도 증거를 들고 리봄을 찾았다.

그러나 사건 수임을 두고 차은경과 강혜성의 생각은 달랐다. 완벽한 증거에 이혼은 물론 위자료까지 자신한 강혜성과 달리, 차은경은 법의 사각지대에 놓인 고소득 워킹맘의 현실을 짚었다. 받을 위자료보다 내줘야 할 재산 분할 액수가 훨씬 컸던 것. 5년간의 불로소득도 모자라 10억 원짜리 퇴직금까지 안겨줄 수는 없는 노릇이었다. 그 시각 ‘법무법인 태수’를 찾은 박병훈의 속내는 가관이었다. 박병훈에게 있어 육아와 아이의 아픔은 더 많은 재산을 챙기기 위한 수단에 불과했다. 돈을 덜 주고 이혼하려는 김다나와 더 많은 돈을 챙긴 이혼을 원하는 박병훈을 위해 두 로펌이 내놓은 전략은 공교롭게도 같았다. 상대의 입에서 먼저 ‘이혼’이 나오게 하는 것.

강혜성은 의문이 들었다. 이미 결심을 굳힌 의뢰인의 이혼을 미루는 것이 최선인지 확신이 서지 않았고, ‘이혼의 적기’가 있다는 차은경의 말을 온전히 이해하기 어려웠다. 유리한 증거를 확보하기 위한 부부의 신경전이 이어지는 가운데, 강혜성의 걱정은 뜻하지 않은 실책으로 이어졌다. 아이를 협상 카드로 이용할 가능성을 우려해 남긴 메시지를 박병훈이 발견했고, 급기야 아이를 데리고 사라진 것. 충격적인 납치 소동에 김다나는 돈이 얼마가 들든 상관없다며 먼저 ‘이혼’을 입에 올렸다. 가까스로 아이를 되찾았지만 박병훈의 비아냥에 끝내 폭행까지 휘두르며 상황은 더욱 불리해졌다. 선의가 부른 파장에 차은경은 수임 전 섣부른 조언을 지적했다. “이혼 사건에서 변호사의 말 한마디는 누군가의 삶에 큰 지장을 줄 수 있어요”라는 말은 강혜성에게 뼈아픈 가르침이 됐다.

불리한 상황 속에서도 차은경은 또 한 번 최선의 해결책을 찾아냈다. 박태수가 재산분할로 18억 원의 현금을 요구하자, 차은경은 5억 원의 채무 변제와 연 매출 10억 원의 자회사 대표직을 제안했다. 기나긴 소송 끝에 손에 쥘 현금보다 당장의 이익에 마음이 동한 박병훈은 박태수의 만류에도 제안을 받아들였다. 반전은 그다음이었다. ‘김다나’라는 배경이 사라진 자회사는 그저 껍데기에 불과했던 것. 박병훈의 금전적 상황은 물론 성공한 아내를 향한 열등감까지 꿰뚫은 차은경의 통쾌한 역습이 제대로 통한 순간이었다. 최소한의 비용으로 의뢰인이 원하던 이혼을 이끌어낸 차은경. 상대에게 필요한 것부터 들여다보라는 조언은 강혜성에게 또 한 번의 깨달음을 안겼다.

사건은 해결됐지만 차은경과 강혜성에게는 각자의 숙제가 남아 있었다. 강혜성의 외부 수임에 제동을 건 차은경은 그간의 사건에서 개인적인 감정이 앞선 적은 없었는지 물었지만, 정지영(이항나 분)을 떠올리는 강혜성은 공과 사를 구분했다고 자신할 수 없었다. 차은경 역시 가족 문제 앞에서 흔들렸다. 입시설명회에서 자신을 ‘김지윤 아빠’라고 소개하는 김지상(지승현 분)과 그 모습을 지켜보는 김재희를 목격한 것. “자식의 고통을 보면 엄마들은 무슨 짓이라도 하죠”라며 김다나의 마음을 헤아렸던 차은경이지만, 애써 괜찮은 척했던 딸의 상처를 마주한 차은경이 분노를 드러내면서 향후 전개에 궁금증을 더했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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