사진=두산베어스 제공

단단한 ‘무쇠’는 하루아침에 만들어지지 않았다. 오랜 무명 시절과 부상의 고비를 딛고 통산 178홈런을 쌓아 올렸다. 프로야구 두산은 새 식구 박정권 퓨처스(2군) 타격코치가 걸어온 길이 화수분 야구 부활의 밑거름이 되길 기대한다.

지난 28일 두산의 팬 페스티벌 ‘2026 곰들의 모임’이 열린 잠실야구장. 사흘 전 곰 군단에 합류한 박 코치가 2만1626명의 관중 앞에서 첫인사를 건넸다. 마이크를 잡은 그는 “다시 한번 두산 팬들의 열기에 놀라게 되는 하루였다. 명문 구단의 일원이 된 것을 영광스럽게 생각한다”며 “팬 여러분이 바라시는 것과 제가 내년 시즌 해야 할 일을 정확히 알고 있다”고 힘줘 말했다.

올해 두산의 마운드는 팀 평균자책점 1위(3.86)에 올랐지만 타선은 득점 8위(688점)에 머물렀다. 안재석과 박준순 등 젊은 타자들의 성장세는 반가웠다. 다만 올 시즌 100안타 이상을 기록한 팀 내 타자 6명 가운데 두산이 직접 지명해 키운 20대 야수는 이들뿐이다. 뒤를 이을 자원들이 꾸준히 나와야 화수분 야구의 명성도 되찾을 수 있다.

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육성 시스템 전반을 재정비하는 두산은 조성환 신임 퓨처스 감독을 중심으로 1군과 2군의 연계를 강화하는 한편 박 코치에게 야수 선수층을 두껍게 만드는 임무를 맡겼다. 실제로 그는 지난해 SSG 퓨처스 사령탑에 취임할 당시부터 ‘훈련량이 곧 자신감’이라는 지론을 펼쳤다. “선수들에겐 자신감이 제일 중요하다. 자신감은 경험에서 나오는데 퓨처스 선수들은 훈련량으로 대신할 수밖에 없다”는 것이다.

김원형 두산 감독도 박 코치가 현역 시절 성공과 좌절을 두루 겪으며 선수로서 걸어온 길에 주목했다. 이날 취재진과 만난 곰 군단 수장은 “타격에 있어 각자가 가지고 있는 이론적인 부분도 중요하지만 박정권이라는 코치가 선수 생활을 어떻게 했느냐도 굉장히 중요하다고 생각한다”며 “알고 하는 것도 좋지만 때로는 좀 무식하게 해야 할 때도 있다. 박 코치는 그런 과정들을 많이 경험해 봤기에 선수들에게 좋은 영향을 줄 것”이라고 설명했다.

박 코치의 선수 생활을 돌아보면 김 감독의 말에 고개가 끄덕여진다. 2000년 신인 드래프트서 2차 9라운드 전체 65순위로 쌍방울의 지명을 받은 그는 대학을 거쳐 2004년 SK(현 SSG)에 입단했다. 군 복무를 마치고도 한동안 주전 자리를 꿰차지 못했다. 조금씩 출전 기회를 늘려가던 2008년엔 수비 도중 상대 주자와 충돌해 정강이뼈가 부러지는 시련까지 겪었다.

재활을 마친 이듬해 비로소 기량을 만개했다. 만 28세에 25홈런을 터뜨리며 중심타자로 올라선 것. 어렵게 얻은 자리를 쉽게 내주지도 않았다. 2017년까지 9년 연속 두 자릿수 홈런을 기록했다. 특히 2009년과 2011년 플레이오프(PO), 2010년 한국시리즈(KS)서 최우수선수(MVP)에 오르며 KBO리그를 대표하는 ‘가을 사나이’로 이름을 날렸다.

사진=뉴시스

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두산 팬들에게도 강렬한 인상을 남겼다. 2009년 PO서 두산을 상대로 5경기 타율 0.476(21타수 10안타) 3홈런 8타점을 써냈다. 주전 경쟁서 밀려 정규리그 14경기 출전에 그쳤던 2018년에도 두산과의 KS 1차전서 조쉬 린드블럼을 상대로 역전 결승 투런포를 터뜨렸다. 한때 두산의 우승 도전을 가로막았던 타자가 이제는 두산의 우승에 힘을 보탤 선수들을 길러낼 참이다.

지도자로서도 주로 2군에서 경험을 쌓았다. 2019시즌을 끝으로 현역 생활을 마친 뒤 친정팀에서 퓨처스 타격코치와 1군 타격보조코치를 거쳤으며 지난해부터 올해까지 SSG의 퓨처스 사령탑을 맡았다. 선수 시절 자신이 겪었던 1군과 2군 사이의 간극을 지도자의 눈으로도 들여다본 셈이다.

현시점 두산에 필요한 건 1군에 잠시 얼굴을 비출 선수가 아니라 기존 주전들과 자리를 다툴 수 있는 타자다. 타 구단서 지켜본 두산 퓨처스 선수들의 기량을 높이 평가했던 박 코치다. 이제는 이들이 가진 잠재력을 1군에서 발휘할 수 있도록 도울 차례다. 박 코치는 “선수들에게 자신감과 패기를 심어주며 1군에서 싸울 수 있는 선수로 성장하는 데 보탬이 되겠다”고 다짐했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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