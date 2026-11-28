사진=대한배구협회 제공

대한배구협회는 지난 20일부터 22일까지 도미니카공화국 푼타카나에서 열린 제40회 국제배구연맹(FIVB) 세계 총회에 참석했다. 국제 배구계 주요 현안을 공유하고 국제 협력 방안을 논의했다.

이번 총회에서는 FIVB의 중장기 발전 전략인 ‘Strategic Vision 2032’를 중심으로 국제대회 운영 및 경기 규칙 개선, 기술 혁신, 선수 육성, 국가연맹 지원, 배구 저변 확대 등 국제 배구의 지속 가능한 발전을 위한 다양한 의제가 논의됐다. FIVB 회원국이 총 232개로 확대되는 등 국제 배구의 글로벌 성장 성과도 공유됐다.

총회에 참석한 오한남 배구협회 회장은 FIVB 및 아시아배구연맹(AVC) 관계자뿐만 아니라 각국 배구협회 대표들과도 적극적으로 소통하며 국제 배구계의 주요 동향을 살폈다.

배구협회 관계자는 “이번 총회 참가를 계기로 국제 배구계와의 교류 및 협력을 지속적으로 확대하고 국제 동향을 국내 배구 발전에 반영할 수 있도록 노력할 계획”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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