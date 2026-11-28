사진=한국기원 제공

“잘 풀린 덕분에 승리할 수 있었습니다.”

한국의 두 번째 주자 변상일 9단이 3연승을 질주하며 한국의 우승 전망을 밝혔다.

변상일은 28일 부산 동래구 호텔농심서 열린 제28회 농심신라면배 세계바둑최강전 본선 6국서 중국 투샤오위 9단에게 179수 만에 흑 불계승하며 연승 행진을 이어갔다.

이날만큼은 달랐다. 대국 전까지 상대전적 2전 2패로 투샤오위에게 한 번도 승리하지 못했던 변상일은 초반부터 주도권을 잡고 밀어붙였다. 시종일관 우세한 흐름을 이어갔고, 투샤오위에게 반격의 기회를 내주지 않으면서 투샤오위를 상대로 첫 승을 거뒀다.

변상일은 지난 9월12일 4국에서 중국 양딩신 9단을 상대로 농심신라면배 첫 승을 거뒀다. 이어 5국에서 일본 이야마 유타 9단을 꺾었고, 이날 6국에서 투샤오위에게 승리하면서 3연승을 기록, 연승 상금 1000만 원을 확보했다.

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대국 후 변상일은 “초반은 준비해온 포석으로 유리하게 출발했다고 생각했다. 하지만 중반에 실수가 한 번 있었지만, 상대도 실수를 하면서 거기서 잘 풀려서 승리할 수 있었다”고 대국을 돌아봤다. 이어 “이치리키 료 선수는 전투에도 강하고 수읽기에도 강한 선수다. 가장 최근 대국에서 졌기 때문에 잘 준비해서 좋은 바둑을 두겠다“고 덧붙였다.

이로써 제28회 농심신라면배에서 한국은 변상일의 활약으로 신진서·박정환·신민준 등이 남아 가장 많은 4명이 생존해 있다. 중국은 투샤오위가 탈락하면서 3명, 일본은 2명이 남은 경기를 책임진다.

다음날 속행되는 7국에서는 변상일이 일본 이치리키 료 9단을 만나 4연승에 도전한다. 상대전적은 변상일이 6승 2패로 앞서지만, 지난해 마지막 맞대결에서는 이치리키 료가 승리했다.

농심이 후원하고 한국기원이 주최·주관하는 제28회 농심신라면배 세계바둑최강전 우승 상금은 5억원이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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