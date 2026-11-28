‘이토록 완벽한 대관식이라니’
10년 만의 K리그1 조기 우승을 확정한 FC서울이 안방 최종전에서 화끈한 골 잔치를 벌였다. 챔피언의 품격을 입증한 빈틈없는 대관식이었다.
김기동 감독이 이끄는 서울은 28일 서울월드컵경기장서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드 홈 경기서 대전을 4-1로 꺾었다. 지난 25일 인도네시아 반둥서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 원정 경기를 치르고 전날 새벽에야 귀국했음에도 대전을 압도했다.
이날 상암벌에는 2만7477명의 관중이 찾아 서울의 우승 대관식을 함께 만끽했다.
서울은 승점 73점(22승 7무 8패)을 기록했다. 최근 10경기 연속 무패(7승 3무)가 중단된 대전은 3위(15승 11무 11패·승점 56)로 제자리걸음 했다.
서울이 초반부터 경기를 주도했다. 엎친 데 덮친 격으로 대전은 전반 14분 공격수 디오고가 부상으로 쓰러졌다. 서울은 전반 24분 손정범의 선제골로 균형을 깼다. 전반 39분 조영욱의 추가골로 전반을 2-0으로 앞선 채 마쳤다.
반격에 나선 대전은 후반 20분 루빅손이 만회골을 터트렸다. 하지만 서울은 후반 36분 조영욱의 컷백을 손정범이 슈팅으로 연결해 멀티골을 완성했고, 후반 43분 정승원의 코너킥을 야잔이 오른발 논스톱 슈팅으로 차 넣어 승리의 마침표를 찍었다.
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