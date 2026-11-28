사진=한국프로축구연맹 제공

‘이토록 완벽한 대관식이라니’

10년 만의 K리그1 조기 우승을 확정한 FC서울이 안방 최종전에서 화끈한 골 잔치를 벌였다. 챔피언의 품격을 입증한 빈틈없는 대관식이었다.

김기동 감독이 이끄는 서울은 28일 서울월드컵경기장서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드 홈 경기서 대전을 4-1로 꺾었다. 지난 25일 인도네시아 반둥서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 원정 경기를 치르고 전날 새벽에야 귀국했음에도 대전을 압도했다.

이날 상암벌에는 2만7477명의 관중이 찾아 서울의 우승 대관식을 함께 만끽했다.

사진=한국프로축구연맹 제공

서울은 승점 73점(22승 7무 8패)을 기록했다. 최근 10경기 연속 무패(7승 3무)가 중단된 대전은 3위(15승 11무 11패·승점 56)로 제자리걸음 했다.

서울이 초반부터 경기를 주도했다. 엎친 데 덮친 격으로 대전은 전반 14분 공격수 디오고가 부상으로 쓰러졌다. 서울은 전반 24분 손정범의 선제골로 균형을 깼다. 전반 39분 조영욱의 추가골로 전반을 2-0으로 앞선 채 마쳤다.

반격에 나선 대전은 후반 20분 루빅손이 만회골을 터트렸다. 하지만 서울은 후반 36분 조영욱의 컷백을 손정범이 슈팅으로 연결해 멀티골을 완성했고, 후반 43분 정승원의 코너킥을 야잔이 오른발 논스톱 슈팅으로 차 넣어 승리의 마침표를 찍었다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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