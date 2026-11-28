클릭비. 출처=KBS 2TV '불후의 명곡' 화면 캡처

밴드 클릭비가 경연에 나선 소감을 전했다.

28일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'은 아티스트 크라잉넛 편으로 꾸며졌다.

이날 이찬원은 클릭비를 소개하며 "지난번 울산에서의 특집 방송이 나가고 나서 변하지 않은 방부제 미모가 굉장히 화제가 됐다"고 말했다.

이에 김상혁은 "자세히 보면 좀 변한 분도 있다. 카메라가 예쁘게 잘 잡아주시더라"며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

출처=KBS 2TV '불후의 명곡' 화면 캡처

이어 이찬원이 "클릭비가 데뷔 27년을 맞았다고 한다. 오랜만에 뭉쳐서 합주하는 게 어색하지 않았나"라고 묻자, 김상혁은 "저희가 클릭비 활동만 하는 게 아니라 각자 생업이 있어서 시간을 모으기가 힘들었다"고 털어놨다.

특히 클릭비 멤버들은 "예전엔 인이어도 없던 시절이었는데, '불후의 명곡'을 위해서 멤버 전원이 첫 인이어를 제작했다"고 말했다. 이찬원은 "지금 다른 후배들이 모두 놀라고 있다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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