손연재. 출처=손연재 SNS

리듬체조 국가대표 출신 손연재가 근황을 공개했다.

손연재는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속에는 카페에서 차를 마시며 여유로운 시간을 즐기고 있는 손연재의 일상이 담겼다. 니트와 스커트 등으로 편안하면서도 센스있는 스타일링을 선보인 모습이다. 특히 손연재의 청순하고 맑은 매력이 눈길을 모은다.

출처=손연재 SNS

지난 27일에는 기부 소식을 전했다. 연세의료원은 손연재, 이준효 부부가 세브란스병원 내 고위험 산모와 태아를 위한 전문 협진센터 설립을 위해 30억 원 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.

이들 부부는 "어려운 상황에 놓인 산모와 아이들이 필요한 치료를 제때 받고 건강하게 새로운 삶을 시작하는 데 이번 후원이 작은 힘이 되기를 희망한다"고 전했다.

손연재는 2022년 9세 연상의 연인과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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