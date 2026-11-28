사진=두산베어스 제공

누상의 주자가 순식간에 사라지는가 하면 은퇴한 에이스가 다시 마운드에 올랐다. 야구의 상식도, 시간의 흐름도 이날만큼은 통하지 않았다. 곰 군단이 잠실 야구장과의 작별을 앞두고 팬들에게 유쾌한 추억을 선물했다.

프로야구 두산은 28일 서울 잠실 야구장서 팬 페스티벌 ‘2026 곰들의 모임’을 개최했다. 제법 쌀쌀한 겨울 날씨에도 열기가 뜨거웠다. 매진 기준(2만2039명)에 육박하는 2만1626명의 관중이 들어찼다. 기존 잠실야구장에서 열리는 마지막 곰들의 모임인 만큼 구단과 선수단 모두 준비에 공을 들였다. 신인 선수들도 걸그룹 춤을 준비하는 등 자기소개 시간을 알차게 보냈다.

이 가운데 백미는 단연 6이닝 이벤트 경기인 ‘두파민 매치’였다. 투수와 야수가 역할을 맞바꾼 가운데 야수들은 시속 145㎞를 웃도는 강속구를 뿌렸고 투수들은 평소 보여줄 기회가 없었던 타격 솜씨를 뽐냈다. 더스틴 니퍼트와 이현승, 김재호, 오재일, 유희관, 민병헌 등 한때 두산 유니폼을 입고 활약했던 은퇴 선수 6명도 곳곳에서 힘을 보탰다.

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깨알 같은 명장면 재현도 웃음을 자아냈다. 김대한이 신인 시절 시구 실수를 재현하자 당시 더그아웃에서 커피를 뿜었던 김태형 감독의 역할을 베테랑 양의지가 맡았다. 공을 박스채로 쥔 채 심판으로 변신한 내야수 박준순도 경기 초반부터 감초 역할을 톡톡히 했다.

양 팀 사령탑의 지략 대결도 볼거리였다. 2회 초 최강팀이 ‘지명수비’ 초능력을 발동해 두산팀 1루수 니퍼트를 3루 방면으로 보내자 양석환 두산팀 감독은 ‘주자 삭제’ 카드로 3루 주자를 지워버렸다. 배명고 시절 강타자로 이름을 날렸던 곽빈을 상대로는 자동 고의사구까지 꺼내 들었다.

경기 전 다양한 구종을 선보이겠다고 호언장담했던 두산팀 선발투수 박찬호 역시 재미를 더했다. 실점은 없었으나 1회 선두타자 곽빈에게 중전안타를 내준 데 이어 폭투로 2루 진루까지 허용한 것. 그의 흔들리는 제구를 지켜본 양 감독이 마운드를 방문하는 상황도 연출됐다. 2회 초 종료 후 기자실에 찾아온 박찬호는 연신 “이건 무효”라고 외치더니 “우리 동료들 다칠까 봐 제대로 던지지 않았다”며 해명 시간을 가졌다.

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벤치클리어링마저 놀이로 승화했다. 4회말 김영현과 이유찬을 필두로 양 팀 선수들이 풍선 보호구를 착용한 채 몸싸움을 벌였다. 3전2선승제로 펼쳐진 이 대결은 비디오 판독까지 거친 끝에 박지훈이 박찬호를 쓰러뜨리면서 최강팀의 승리로 끝났다.

치밀하게 짜인 각종 이벤트 속에 장군멍군을 이어간 양 팀이다. 뭉클한 순간도 있었다. ‘회춘’ 초능력 카드로 현역 시절 포지션을 되찾은 유희관이 마운드에 올랐다. 그의 등장곡이었던 김건모의 ‘잘못된 만남’이 잠실에 울려 퍼지면서 두산의 전성기를 기억하는 팬들을 추억에 젖게 했다. 투수 니퍼트가 타자 오재일을 삼진으로 돌려 세운 뒤 포옹했던 6회 초 맞대결 또한 빼놓을 수 없다.

승부는 6회 말에서야 갈렸다. 앞서 2-2로 팽팽하게 맞섰지만, 민병헌과 김영현의 연속 출루에 이현승의 끝내기 안타가 터진 것. 이에 힘입어 두산팀이 3-2로 최강팀을 꺾었다. 두파민 매치 최우수선수(MVP)는 결승타를 친 이현승에게 돌아갔다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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