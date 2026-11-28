사진=KOVO 제공

‘해결사는 러셀!’

OK저축은행이 길었던 5연패에 마침표를 찍었다. 한국전력을 잡고 반격의 신호탄을 쐈다. 주포 러셀의 활약이 눈부셨다. 36점을 쏘아 올리며 코트를 지배했다.

OK저축은행은 28일 부산 강서체육관서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 2라운드 홈 경기서 한국전력에 세트점수 3-1(25-17 25-23 26-28 25-21)로 승리했다. 김재헌 감독대행 체제에서 5연패 탈출에 성공했다. OK저축은행은 2승 5패(승점 8)를 기록하며 5위에 자리했다.

러셀이 서브 에이스 4점을 포함해 양 팀 최다인 36점을 기록했다. 특히 공격 성공률은 66.67%로 올 시즌 최고 수치를 자랑했다. 차지환과 전광인은 나란히 14점씩을 올리며 힘을 보탰다.

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러셀은 1세트부터 날아다녔다. 혼자 10점을 책임지며 25-17로 여유 있게 승리를 따냈다. 2세트에선 24-23 세트포인트 상황에서 후위 공격으로 세트 점수 2-0을 만들었다.

듀스 끝에 3세트를 26-28로 한국전력에 내준 OK저축은행은 4세트에서 다시 집중력을 발휘했다. 러셀의 날카로운 공격이 이어지며 팽팽한 흐름을 유지했고, 전광인의 서브 득점으로 분위기를 바꾼 뒤 24-21 매치 포인트에서 페이즈의 속공으로 시즌 첫 홈 승리에 마침표를 찍었다.

한편 한국전력은 쇼가 트리플 크라운(한 경기 후위 공격·블로킹·서브 에이스 각 3개 이상)을 달성하며 27점을 올렸지만, 팀 패배를 막지 못했다. 올 시즌 첫 2연패 늪에 빠졌다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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