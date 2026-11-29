사진=AP/뉴시스

일본프로야구(NPB)가 차기 시즌부터 도입하는 피치컴(투구 사인 전달 장치)을 이용해 사인을 훔치는 행위를 방지하기 위해 나선다.

일본 매체 닛칸스포츠와 데일리스포츠 등은 28일 “프로·아마추어 합동 일본야구규칙위원회가 공인 야구 규칙 일부를 개정했다”며 “주루 코치의 코치스 박스 이탈 금지 규정 강화가 가장 큰 변화”라고 보도했다.

주루 코치는 1, 3루 근처에 잇는 코치스 박스에서 감독의 사인을 선수에게 전달하고, 선수의 주루 플레이를 돕는 역할을 한다.

일본프로야구 기존 규정에 따르면 주루 코치는 타구가 자신을 지나갈 때까지 코치스 박스 안에 서 있어야 했다. 상대 팀 감독이 '주루 코치가 코치스 박스 안에 없다'고 지적한 경우에 한해 심판이 경고하도록 했다. 하지만 이번에 바뀐 규정에는 '투수가 공을 갖고 투수판(마운드)에 올라선 시점부터 주루 코치는 반드시 코치스 박스 안에 있어야 한다'고 명시돼 있다.

닛칸스포츠는 “주루 코치가 코치스 박스를 벗어나 홈 플레이트나 마운드 부근으로 접근해 피치컴을 통한 투수와 포수 사이의 음성 사인 신호를 엿듣거나 사인, 구종을 훔치는 부정행위를 사전에 방지하려는 것이 규정 개정의 목적”이라고 설명했다.

이를 위반하면 심판이 처음에는 경고 조치한다. 두 번째에는 퇴장 명령을 내린다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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