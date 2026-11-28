남승민. 출처=TV조선 '금타는 금요일' 화면 캡처

가수 남승민이 어머니를 생각하며 눈물을 쏟았다.

27일 방송된 TV조선 '금타는 금요일'은 '2026 금빛 감사제' 특집으로 꾸며져 남승민과 그의 어머니가 함께 무대에 올랐다.

이날 김성주는 남승민의 어머니를 소개하며 "갑상선암 투병 중이셨는데 지금은 건강이 어떠시냐"고 물었다. 남승민의 어머니는 "많이 회복했다"며 "아들 승민이한테 힘을 실어 주기 위해서 이 자리에 나오게 됐다"고 말했다.

그러면서 "자식 자랑은 팔불출이라지만 진짜 늦둥이인데 효자다. 군에 가기 전에 엄마 아빠 임플란트 다 해주고 집안의 가장"이라며 아들 사랑을 드러냈다.

출처=TV조선 '금타는 금요일' 화면 캡처

이후 남승민은 '어머니의 계절'을 열창하며 눈물을 쏟기도 했다. 무대가 끝난 직후 남승민의 어머니는 "네가 울면 엄마도 슬프다"며 아들을 다독였다.

남승민은 "가사를 못 보겠더라. 중간에 엄마를 바라보면서 노래하고 싶었는데 그래도 끝까지 열심히 불렀다"고 말했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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