FA 자격을 얻은 두산 외야수 정수빈. 사진=두산베어스 제공

“저를 본받아서 남았으면…”

좋은 대우를 받았으면 한다. 그 계약서에 적힐 구단 이름이 ‘두산’이라면 더할 나위 없다. 프로야구 자유계약(FA) 시장의 서늘한 무게를 누구보다 잘 아는 베테랑 양의지와 박찬호(이상 두산)가 아직 거취를 정하지 못한 동료들에게 진심을 전했다.

지난 한 해 동안 곰 군단에 아낌없는 응원을 보내준 팬들을 위한 잔치가 28일 서울 잠실 야구장에서 열렸다 다만 두산의 팬 페스티벌 ‘2026 곰들의 모임’엔 익숙한 두 얼굴이 보이지 않았다. FA 자격을 행사한 뒤 계약 소식을 전하지 못한 외야수 정수빈과 투수 박치국이다.

2009년 데뷔 이래 두산에서만 몸담아 온 정수빈은 6년 56억원의 첫 FA 계약을 마치고 다시 시장에 나왔다. 마찬가지로 2017년 입단해 줄곧 곰 불펜을 지킨 박치국은 생애 첫 FA 자격을 행사했다.

둘이 함께했더라면 더 빛났을 자리다. 두산 동료들도 고개를 끄덕인다. 이 중 양의지와 박찬호는 지난 두 차례 겨울 FA 시장의 첫 계약을 장식한 주인공들이다. 박찬호는 지난해 11월18일 4년 최대 80억원에 KIA를 떠나 두산에 새 둥지를 틀었다. 양의지는 올겨울 FA 시장이 열린 지난 17일 2년 최대 55억원에 잔류를 확정했다. 공교롭게도 두산이 2년 연속 FA 1호 계약자를 배출했다.

FA 자격을 얻은 두산 투수 박치국. 사진=두산베어스 제공

이적과 잔류라는 서로 다른 선택을 내렸지만 협상 테이블에 앉은 선수들의 마음을 잘 이해한다는 공통점이 있을 터. 이날 취재진과 만난 양의지는 “정수빈이 돈 많이 받고 잘됐으면 좋겠다. 박치국도 마찬가지”라며 “팬들이 이렇게 기다리시는데 선배를 본받아서 남았으면 좋겠다”고 웃었다.

그러면서 일찌감치 계약을 마무리하고 이날 행사에도 함께했으면 좋았을 것이라는 아쉬움도 내비쳤다. 이내 “잘될 거라고 믿는다. 잘되겠죠?”라고 덧붙였다. 박찬호는 “(박)치국이는 조금 걱정이 되긴 한다. 본인도 올해 예전과 같은 쓰임새는 아니었다고 느꼈을 것이다. 좀 더 많은 역할을 맡고 싶을 수도 있지 않겠느냐”고 말했다.

불과 1년 전 자신도 오랫동안 몸담았던 팀을 떠나는 쉽지 않은 결단을 내렸다. 동료의 고민을 헤아리면서도 박찬호는 잔류를 바라는 마음을 거듭 강조했다.

“만약 (다른 팀으로) 가게 된다면 모두가 납득할 수 있을 만큼 좋은 대우를 받고 갔으면 좋겠습니다. (둘이) 남았으면… 남아줬으면 좋겠다고 부탁까지 하고 싶어요. ”

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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